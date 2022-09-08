Війна в Україні знаходиться в критичній точці - Столтенберг

Столтенберг: війна наближається до поворотного моменту / УНІАН

Війна в Україні наближається до "поворотного моменту", повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише Associated Press.

"Нам слід як мінімум підготуватися до цієї зими, тому що немає ніяких ознак того, що Росія відмовляється від своєї мети взяти під контроль Україну", - заявив Столтенберг.

Генсек звернувся до громадськості в західних країнах, щоб там зберігали віру в зусилля України та інших країн. Столтенберг заявив, війна знаходиться в критичній точці, так як РФ почала втрачати контроль над раніше окупованими територіями.

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"Війна в Україні наближається до поворотного моменту, коли ми бачимо, що російський наступ на Донбасі зупинився. Ми бачимо, що українці змогли дати відсіч, завдати удару у відповідь і відвоювати частину території", - додав генеральний секретар.

Що відомо про успіхи ЗСУ

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області в результаті контрнаступальних дій бійці Збройних сил України звільнили населений пункт Озерне недалеко від Слов'янська.

Успішними контрнаступальними діями відзначилися бійці стрілецького батальйону Національної гвардії спільно з 63 батальйоном 103-ї бригади територіальної оборони.

"Ми показали Росгвардії, куди їм потрібно йти і за яким кораблем. Визволяємо нашу землю клаптик за клаптиком, село за селом. За нами перемога. Слава Україні!",- заявили українські військові в опублікованому зверненні.

Крім того, в неділю вранці, 4 вересня, бійці Збройних сил України підняли синьо-жовтий прапор над селищем міського типу Високопілля у Бериславському районі Херсонської області.

Населений пункт знаходиться на північному сході Херсонщини і перейшов під контроль українських захисників. Інформацію про це підтвердили в прес-службі бригади імені Івана Богуна.

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