Сталося те, чого Путін боявся найбільше: Столтенберг назвав найбільший прорахунок президента РФ

Столтенберг назвав найбільший прорахунок президента РФ/ Reuters

Російський президент Володимир Путін не досягнув поставлених цілей в Україні. Він не розраховував, що його армії доведеться воювати так довго.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, пише Укрінформ.

"Росія не досягла своїх цілей в Україні. Був план короткострокової військової операції, але сталася дуже витратна для Росії війна", – наголосив Столтенберг.

Він оцінив невдачі російських військ в Україні і зазначив, що армії РФ довелося відійти від Києва і з півночі держави. Тепер захисники України витісняють російських окупантів з Харківської області. Наступ, який ведуть росіяни на Донбасі, просувається дуже повільно.

Також Столтенберг наголосив, що Путін припустився серйозної стратегічної помилки – він хотів зменшити присутність НАТО поблизу російських кордонів, але сам спровокував те, що Альянс лише розростається.

"Я переконаний, що однією з цілей, однією із заявлених цілей цього вторгнення в Україну було зменшення присутності НАТО на російських кордонах. І в юридично зобов'язуючій угоді, яку російський президент Путін направив до НАТО в грудні, було чітко заявлено: ніякого більшого розширення НАТО. А зараз він отримує розширення присутності НАТО", – сказав генсек Північноатлантичного альянсу.

Раніше Столтенберг заявляв, що війна РФ проти України може затягнутися довше, ніж раніше прогнозувалося. Він переконаний в тому, що Росія не змогла досягти своєї стратегічної мети в Україні, але все ще не відмовляється від неї.

Також раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна погодиться на переговори з РФ тільки після того, як поверне свої території у межах, які були до широкомасштабного вторгнення країни-агресорки.

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