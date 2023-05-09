"Війна пішла не за планом": у Держдепі пояснили ракетний терор РФ проти України

Атаки Росією мирних українських міст є черговим пунктом у довгому списку проявів агресії країни-агресора проти українського народу.

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Ведант Пател пояснив ракетний терор країни-агресора РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот, МВС України

Російські окупаційні війська посилили кількість ракетних атак на українські міста через провали на полі бою. Як заявив заступник спікера Держдепартаменту США Ведант Пател на брифінгу 8 травня, повномасштабна війна Росії проти України пішла не за планом кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Пател зазначив, що атака Росії мирних українських міст 8 травня є черговим пунктом у довгому списку проявів агресії країни-агресора проти українського народу.

Представник Держдепу в черговий раз підкреслив, що такі удари по населених пунктах України є абсолютно неприпустимими.

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Також він нагадав, що Вашингтон надаватиме Києву підтримку аж до повної перемоги над окупантами. Крім того, Штати робитимуть певні кроки для того, щоб Росія понесла покарання за повномасштабну агресію проти України.

Атаки окупантів з повітря на Україну

Вночі 8 травня в Києві лунали потужні вибухи. Російські окупанти атакували столицю України дронами. У повітряному просторі столиці виявлено та знищено понад 30 безпілотників. Столична влада заявила, що це була наймасовіша атака дронів на Київ з початку вторгнення РФ. Внаслідок атаки були руйнування і постраждалі.

Крім того, в ніч на 8 травня російські окупанти завдали по Одеській області ракетних ударів із застосуванням стратегічної авіації. Противник атакував одне з продовольчих підприємств, а також рекреаційну зону на узбережжі Чорного моря.

Ранок 9 травня також розпочався з масштабної повітряної тривоги по всій Україні через ракетну атаку російських окупантів. У Києві пролунали потужні вибухи.

У Повітряних силах повідомили, що за дві хвилі обстрілу України російські окупанти здійснили пуски 25 крилатих ракет Калібр і Х-101/Х-555. 23 з них знищені протиповітряною обороною.

За словами глави КМВА Сергія попка, в Києві були збиті всі 15 ворожих цілей.

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