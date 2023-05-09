Вранці 9 травня в Києві пролунали потужні вибухи: що відомо

У Голосіївському та Шевченківському районах впали уламки російських ракет, повідомили в КМВА.

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РФ атакувала Київ ракетами рано вранці 9 травня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ранок 9 травня розпочався з масштабної повітряної тривоги по всій Україні через ракетну атаку російських окупантів. У Києві пролунали потужні вибухи. У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що в столиці працювали сили ППО.

За попередніми даними КМВА, в Голосіївському районі внаслідок падіння уламків у двір приватного будинку сталося загоряння. Інформація перевіряється.

Крім того, в Шевченківському районі виявлено уламки на проїжджій частині.

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Інформація щодо потерпілих не надходила. Дані попередні й уточнюються, додали в адміністрації.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що під час атаки на Київ У Голосіївському районі столиці уламок збитої ракети впав на приватний двір. Палаючий уламок загасили.

Постраждалих і пошкоджень немає. Фахівці-вибухотехніки, рятувальники і поліція працюють на місці.

Атаки окупантів з повітря на Україну

Вночі 8 травня в Києві пролунали потужні вибухи. Російські окупанти атакували столицю України дронами. У повітряному просторі столиці виявлено та знищено понад 30 безпілотників. Столична влада заявила, що це була наймасовіша атака дронів на Київ з початку вторгнення РФ. Внаслідок атаки були руйнування і постраждалі.

Крім того, в ніч на 8 травня російські окупанти завдали по Одеській області ракетні удари із застосуванням стратегічної авіації. Противник атакував одне з продовольчих підприємств, а також рекреаційну зону на узбережжі Чорного моря.

В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що для ударів по Одеській області російські загарбники застосували ракети типу Х-22.

Вночі 4 травня російські окупанти атакували Україну з повітря дронами-камікадзе. У низці областей була оголошена повітряна тривога. Працювали системи протиповітряної оборони. У Повітряних силах України повідомили, що окупанти застосували 24 ударні дрони Shahed-136/131. Силами і засобами Повітряних Сил було знищено 18 ударних БпЛА і один розвідувальний дрон.

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