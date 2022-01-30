Канада перемістить своїх військових ближче до західного кордону України

Канада підтримує Україну / twitter.com/NORADCommand

У неділю, 30 січня, глава канадського Міноборони Аніта Ананд прибула до Києва з дводенним візитом. Вона заявила, що Канада перемістить своїх військових ближче до західного кордону Україна, пише The Globe and Mail.

"Ананд всі канадські війська, дислоковані в Україні, були переміщені на захід від Дніпра, оскільки побоювання з приводу можливого російського вторгнення продовжують зростати", - заявила чиновниця.

Також, за її словами, з міркувань безпеки вона не може пояснювати, чому і коли було прийнято рішення вивести всі війська на захід від Дніпра.

Однак, також, як і західні військові аналітики, Ананд вважає, що будь-яка російська атака може зосередитися на захопленні території на схід від Дніпра.

Також ЗМІ пише, що незважаючи на розташування штабу операції UNIFIER поблизу Львова, канадські інструктори регулярно проводили тренування в інших містах України. Зокрема, у Харкові, менш ніж за 50 кілометрів від кордону.

Нагадаємо, російська інтелігенція почала збір підписів проти агресії РФ щодо України. У заяві "прихильників миру проти партії війни в російському керівництві" йдеться про те, що війна не потрібна.

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