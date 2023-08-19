"Воювати до останнього українця": Лавров розплювався жовчю і пригрозив заходу ядерною війною

Міністр закордонних справ країни-агресора Росії Сергій Лавров знову вибухнув погрозами ядерної війни на адресу країн Заходу.

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Захід хоче усунути Росію як серйозного геополітичного конкурента, фантазує Лавров / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Керівник Міністерства закордонних справ країни-агресора РФ Сергій Лавров знову вибухнув погрозами ядерною війною на адресу країн Заходу-в інтерв'ю російським пропагандистам.

Лавров сказав, що в контексті "українського конфлікту", а насправді – військової агресії проти України, яку розв'язала Росія ‒ США і країни НАТО, нібито ведуть справу до ескалації конфлікту.

"Наша країна повною мірою прихильна принципу неприпустимості ядерної війни і виходить з того, що в такій війні не може бути переможців. [...] Країни Заходу ризикують опинитися в ситуації прямого збройного зіткнення ядерних держав", – зі своїм стандартним цинізмом сказав Лавров.

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Він висловив переконання, що Захід хоче усунути Росію як серйозного геополітичного конкурента, тому і "розв'язав гібридну війну" проти країни-агресора, а також Саме тому чинить санкційний тиск на РФ.

"Західні лідери при цьому як мантру повторюють, що допомагатимуть Києву стільки, скільки потрібно. Звичайно, воювати до останнього українця - їх вибір, а також рішення кліки Зеленського. Однак історично США мають не найкращий послужний список підтримки своїх союзників", - сказав Лавров.

Нагадаємо, раніше Сергій Лавров розлютився через передачу Україні F-16 і пригрозив "катастрофою". Міністр закордонних справ країни-агресора РФ прокоментував плани союзників надати Україні винищувачі F-16. За його словами, РФ розглядатиме факт передачі Україні винищувачів F-16 як "загрозу в ядерній сфері".

Згодом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував маячну заяву голови МЗС РФ Сергія Лаврова. Кулеба підкреслив, що"єдина загроза для РФ – це український солдат".

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