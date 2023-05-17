Лавров в істериці погрожує відповіддю РФ через передачу Україні ракет Storm Shadow

Міністр закордонних справ РФ цинічно заявляє, що Захід нібито хоче "повністю добити РФ".

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Лавров в істериці через передачу Україні ракет Storm Shadow / Колаж: Головред, фото: скріншот з відео, Вікіпедія

Міністр закордонних справ країни-агресорки РФ Сергій Лавров в істериці звинуватив Захід у бажанні "добити Росію". Він стверджує, що саме Захід нібито "нагнітає ситуацію в Україні". Про це він заявив в інтерв'ю пропагандистському телеканалу "Царьград".

Лавров погрожує відповіддю "за законами фізики та воєнного часу". Він цинічно заявляє, що Захід "з піною біля рота повторює заклинання" дати Україні більше озброєння.

Росія в паніці через передачу Україні далекобійних ракет та планів передати Україні літаки. Він боїться, що Захід хоче "робити все, щоб добити Росію".

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"Напевно, вони не наївні люди. Принаймні їхні військові мали б пояснити політикам, що на якомусь етапі дія зустрічає протидію. Якщо ви задираєте планку і нарощуєте якість протистояння, то ви, напевно, повинні очікувати відповідної реакції хоча б за законами фізики та воєнного часу", – сказав Лавров.

Велика Британія передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow

11 травня журналісти CNN з посиланням на свої джерела повідомили про передачі Україні від Великої Британії ракет дальнього радіусу дії Storm Shadow.

Вони стануть в нагоді ЗСУ в ході контрнаступу. Україна гарантувала Об'єднаному Королівству, що ракети не будуть використовуватися по території РФ.

Пізніше голова Міноборони Британії Бен Уоллес підтвердив відомості, згідно з якими Київ отримає ракети Storm Shadow.

Керівник військового відомства зазначив, що ЗСУ продемонстрували високий рівень спроможності в обороні та подібні озброєння допоможуть українським військам звільнити свої землі від російських окупантів.

Радник Комісії США з безпеки в Європі Пол Массаро показав карту, на якій можна побачити, що ракетами Storm Shadow можна вражати об'єкти в окупованому Криму (Кримський міст - Главред), в тилу окупантів в Україні, на території РФ і підконтрольній Москві Білорусі. На думку Массаро, ракети допоможуть досягти перемоги на фронті.

Дивіться відео, в якому Світан розповів, як ЗСУ знищать Чорноморський флот РФ ракетами Storm Shadow:

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