Лавров з піною біля рота накинувся на Борреля та звинуватив у "змові"

Боррель наголосив, що Лавров відповів "агресивно" на заклики до Москви припинити війну проти України та вивести звідти свої війська.

https://glavred.net/world/lavrov-s-penoy-u-rta-nabrosilsya-na-borrelya-i-obvinil-v-zagovore-10485757.html Посилання скопійоване

Лавров накинувся на Борреля та звинуватив у "змові" / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель на саміті Асоціації країн Південно-Східної Азії звернувся до присутнього там міністра закордонних справ країни-агресорки Росії Сергія Лаврова із закликом вивести російські війська з України. У відповідь Лавров накинувся на Борреля з явною агресією.

Як повідомляє російська служба Радіо Свобода, Боррель наголосив, що Лавров відповів "агресивно" на заклики до Москви припинити війну проти України та вивести звідти свої війська. Крім того, глава російського МЗС видав, що ці заклики – "змова Заходу".

Як інформує Ліга.net, за лаштунками заходу Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що присутність Лаврова на саміті є "ані конструктивною, ані продуктивною".

відео дня

Також Блінкен зазначив, що наразі фокус Москви є "абсолютно негативним", а її підхід базується виключно на звинуваченні США у "кожній проблемі світу".

Нагадаємо, раніше Сергій Лавров розлютився через передачу Україні F-16 і пригрозив "катастрофою". Міністр закордонних справ країни-агресорки РФ прокоментував плани союзників надати Україні винищувачі F-16. За його словами, РФ розглядатиме факт передачі Україні винищувачів F-16 як "загрозу в ядерній сфері".

Згодом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував маячливу заяву глави МЗС РФ Сергія Лаврова. Кулеба підкреслив, що "єдина загроза для РФ – це український солдат".

Вас може зацікавити: