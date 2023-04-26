МЗС Чехії гостро відповіло Росії: "Лавров – клоун, керівництво РФ постане перед трибуналом"

Очільник чеського МЗС наголосив, що Росія – країна-терорист, на керівництво якої чекає міжнародний трибунал.

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Голова МЗС Чехії гостро відповів Росії/ УНІАН, сайт Кремля

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський назвав очільника російського МЗС Сергія Лаврова клоуном. Також він назвав країну-агресорку Росію терористом і нагадав, яка доля чекає на керівництво РФ.

Таким чином Ліпавський відреагував на коментарі Лаврова про президента Чехії Петра Павела. Відповідний пост чеський високопосадовець оприлюднив у Twitter.

"Заяви клоуна Лаврова на адресу нашого президента Петра Павела викликають сміх. Росія є терористичною державою, і її керівництво постане перед міжнародним трибуналом", – написав Ліпавський.

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Він не уточняв, про які саме слова Лаврова йдеться. Проте нещодавно російський міністр закордонних справ заявив, нібито реакція президента Чехії на позицію Китаю щодо України "не відповідає політичним нормам". Лавров висловився, нібито заяви чеського президента "не мають нічого спільного з роботою нормального політичного діяча".

Президент Чехії Петр Павел раніше в інтерв’ю виданню Politico говорив, що не можна довіряти Китаю як посереднику для встановлення миру між Україною та РФ, адже Пекіну вигідно, щоб війна продовжувалася.

Позиція Чехії щодо війни РФ проти України

Раніше обраний президент Чехії Петр Павел заявив, що Україні слід дозволити вступити в НАТО, щойно закінчиться війна. За його словами, Україна "морально та практично готова" приєднатися до Альянсу.

Пізніше Павел висловив думку, що Україна повинна піти у контрнаступ проти російських окупантів цього року. За його словами, якщо це не буде зроблено цього року, далі буде важче отримати допомогу від союзників на нову спробу. Секретар РНБО Олексій Данілов на таку заяву Павела відповів, що український контрнаступ не лімітований часом. Заяви про "єдину можливість" для контрнаступу Данілов називає "новітнім інфотрендом".

У той же час з боку Павела звучали неоднозначні заяви, що Україні можливо доведеться піти на поступки РФ. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба жорстко відреагував на такі заяви чеського президента. Кулеба назвав неприпустимим схиляння України до поступок.

Дивіться відео про те, що політичний діяч і публіцист Андрій Піонтковський думає про заяви Лаврова про ядерну зброю:

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