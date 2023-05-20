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Приїзд доньки Лаврова зірвав весілля її рідні в Грузії: подробиці міжнародного скандалу

Альона Вороніна
20 травня 2023, 23:41 оновлено 20 травня, 23:44
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Через прибуття у Грузію підсанкційної доньки глави МЗС РФ у країні спалахнули протести. Як наслідок – весілля довелося скасувати.
Сергей Лавров, Грузия
Приїзд доньки Лаврова зірвав весілля її рідні в Грузії/ "Супутник.Грузія", сайт Кремля

У Грузії спалахнули протести після того, як туди прибула донька міністра закордонних справ країни-агресорки Росії Сергія Лаврова Катерина Винокурова.

Вона перебуває під санкціями більшості країн Євросоюзу через злочинні дії її батька щодо України. Тому грузини відкрито висловили своє обурення, коли Винокурова прибула у Грузію на весілля брата її чоловіка, повідомляють грузинські ЗМІ.

Біля готелю Kvareli Lake Resort, де повинно було відбутися святкування весілля, з самого ранку 20 травня зібралися десятки протестувальників. Для дотримання порядку влада міста залучила поліцію, проте почалися зіткнення. Внаслідок цього були затримані 16 людей, а молодята скасували весілля і покинули межі Кахеті.

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"Щодо сьогоднішньої події. Я нарешті отримала запевнення від міністра внутрішніх справ, що сім'я, люди, які сьогодні збиралися на весілля, поїхали, і таким чином весілля не відбудеться. Це перемога суспільства", – цитує слова президента Грузії Саломе Зурабішвілі видання NewsGeorgia.

Вона назвала завершення цього інциденту перемогою народу, який висловив свою незгоду. Також Зурабішвілі наголосила, що небажані чиновники РФ не повинні провокувати подібні ситуації.

Видання Mtavari зазначає, що донька Лаврова і її чоловік залишили Грузію після того, як через їхній приїзд виникли протести, і зараз перебувають у Саудівській Аравії.

Грузія і РФ відновили пряме авіасполучення

Нагадаємо, 15 травня 2023 року стало відомо, що Грузія відновлює авіасполучення з країною-агресоркою Росією. При цьому грузинський уряд заявив, що відмовлятися від прямого авіасполучення між РФ і Грузією було б непрагматично.

У свою чергу Кремль офіційно дозволив прямі авіарейси з Грузії в РФ. До того ж російський диктатор Володимир Путін скасував візовий режим для громадян Грузії.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала провокацією рішення країни-агресорки Росії про скасування віз для громадян Грузії та скасування заборони авіарейсів, що діяла останні три роки. Зурабішвілі зазначила, що вважає таке рішення "черговою російською провокацією". Вона написала, що вважає абсолютно неприйнятним відновлення прямого авіасполучення з Росією в умовах, коли РФ продовжує агресивну війну проти України та окупує частину території Грузії.

19 травня у столиці Грузії Тбілісі вперше після 4-річної перерви приземлився літак російської авіакомпанії "Азимут", який здійснив прямий рейс із Москви. Це був перший рейс зі столиці РФ до грузинської столиці після того, як були зняті обмеження на прямі перельоти між двома державами. Але грузини влаштували літаку "теплий прийом". В аеропорту відбувся протест грузинської опозиції та інших противників відновлення прямих авіарейсів до Росії.

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