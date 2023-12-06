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Секретний брифінг у Сенаті щодо України став скандальним: у CNN дізналися деталі

Андрій Ганчук
6 грудня 2023, 20:05
Україну десятиліттями будуть переслідувати наслідки, якщо США відмовляться від її підтримки, сказав сенатор від Демократичної партії Марк Уорнер.
Конгрес США, Україна
Республіканці блокують військову допомогу Україні / Колаж: Главред, фото: Посольство України в США, УНІАН

Секретний брифінг у Сенаті США 5 грудня, в рамках якого мав обговорюватися пакет допомоги Україні та Ізраїлю, перетворився на перепалку представників Демократичної та Республіканської партій. Доповідач від республіканців замість обговорення війни агресора Росії проти України, вирішив відзвітувати про перемовини щодо кордону і почав кричати на одного з генералів.

Як повідомляє CNN, республіканці. як і раніше. наполягають на тому, щоб питання посилення американського кордону від мігрантів йшло в одному пакеті за допомогою Україні та Ізраїлю. До брифінгу республіканці робили заяви, згідно з якими якщо ініціатива не включатиме пропозиції щодо прикордонної політики, допомогу навряд чи цього року ухвалять.

Демократи та республіканці сперечаються через південний кордон

Лідер Демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер розповів, що доповідач від республіканців замість обговорення України вирішив відзвітувати про перемовини щодо кордону.

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"Один з них (республіканців, - ред.) проявив неповагу і почав кричати на одного з генералів і ставити йому питання про кордон", - зазначив сенатор.

У свою чергу, республіканцям не сподобалося, що генерал і представник Білого дому вирішили не відповідати на питання про кордон і назвали такі консультації "марною тратою часу". Деякі достроково залишили брифінг.

"Путін думає, що він зможе перечекати Захід"

Сенатор-демократ Марк Уорнер висловив надію, що сторонам вдасться досягти домовленостей.

"Почуття нагріваються, але ми переживаємо історичний момент. Оцінки розвідки вже декілька місяців свідчать про те, що Путін думає, що він зможе перечекати Захід... Чи готові ми підтвердити його правоту? Історичні наслідки відмови від України будуть переслідувати цю країну протягом десятиліть... Хто знову повірить у наш союз? Сподіваюся, ми всі зможемо зробити глибокий вдих", - підкреслив сенатор.

Допомога Україні від США

В американському виданні The Washington Post раніше написали, що 6 грудня Сенат США повинен розглянути ініціативу президентської адміністрації у вигляді пакету законопроектів, що включають допомогу Україні та Ізраїлю. Республіканці наполягають, щоб до документів було включено питання безпеки південного кордону. Суперечності ставлять під сумнів ухвалення законів.

Україна ризикує програти війну, якщо США не виділять новий пакет допомоги. Він закликав Конгрес якомога швидше вирішити питання фінансової підтримки Києва, який має намір звільняти свої території.

Президент США Джо Байден назвав загрозу зриву військової допомоги Україні "абсолютним божевіллям". Глава Білого дому підкреслив, що американська адміністрація доб'ється продовження підтримки Києва.

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Конгресс Сенат США війна Росії та України
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