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У НАТО назвали умову нового розширення Альянсу на Схід

7 квітня 2022, 18:33

Єнс Столтенберг не виключив, що Росія також може стати членом НАТО.

Єнс Столтенберг, НАТО, Північноатлантичний Альянс
Єенс Столтенберг / Reuters

Росія може стати членом Північноатлантичного оборонного Альянсу, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Як підкреслив він в інтерв'ю, яке опубліковане виданням Медуза, це може статися після відходу Володимира Путіна з поста президента РФ.

Відповідаючи на питання про те, чи може Росія після Путіна стати членом НАТО і частиною системи безпеки в Європі, генсек НАТО сказав: "Для демократичної країни немає нічого неможливого".

Він нагадав, що раніше експерти відкидали можливість вступу країн Балтії до НАТО. Однак, незважаючи на думку скептиків це сталося.

"Так що демократія обов'язково восторжествує - питання тільки в тому, коли це трапиться. Свобода краще несвободи, демократія краще авторитаризму", - додав Столтенберг.

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Раніше президент України Володимир Зеленський у зверненні до лідерів країн НАТО заявив, що Україні потрібна військова допомога без обмежень, оскільки Росія застосовує проти українців весь свій військовий арсенал.

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НАТО Йенс Столтенберг
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