У НАТО назвали умову нового розширення Альянсу на Схід

Єенс Столтенберг / Reuters

Росія може стати членом Північноатлантичного оборонного Альянсу, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Як підкреслив він в інтерв'ю, яке опубліковане виданням Медуза, це може статися після відходу Володимира Путіна з поста президента РФ.

Відповідаючи на питання про те, чи може Росія після Путіна стати членом НАТО і частиною системи безпеки в Європі, генсек НАТО сказав: "Для демократичної країни немає нічого неможливого".

Він нагадав, що раніше експерти відкидали можливість вступу країн Балтії до НАТО. Однак, незважаючи на думку скептиків це сталося.

"Так що демократія обов'язково восторжествує - питання тільки в тому, коли це трапиться. Свобода краще несвободи, демократія краще авторитаризму", - додав Столтенберг.

читайте такожЯкщо Україні завтра запропонують вступити в НАТО, вона погодиться - Зеленський

Раніше президент України Володимир Зеленський у зверненні до лідерів країн НАТО заявив, що Україні потрібна військова допомога без обмежень, оскільки Росія застосовує проти українців весь свій військовий арсенал.

Читайте ще: