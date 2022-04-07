У НАТО назвали умову нового розширення Альянсу на Схід

Єнс Столтенберг не виключив, що Росія також може стати членом НАТО.
Росія може стати членом Північноатлантичного оборонного Альянсу, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
Як підкреслив він в інтерв'ю, яке опубліковане виданням Медуза, це може статися після відходу Володимира Путіна з поста президента РФ.
Відповідаючи на питання про те, чи може Росія після Путіна стати членом НАТО і частиною системи безпеки в Європі, генсек НАТО сказав: "Для демократичної країни немає нічого неможливого".
Він нагадав, що раніше експерти відкидали можливість вступу країн Балтії до НАТО. Однак, незважаючи на думку скептиків це сталося.
"Так що демократія обов'язково восторжествує - питання тільки в тому, коли це трапиться. Свобода краще несвободи, демократія краще авторитаризму", - додав Столтенберг.
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Раніше президент України Володимир Зеленський у зверненні до лідерів країн НАТО заявив, що Україні потрібна військова допомога без обмежень, оскільки Росія застосовує проти українців весь свій військовий арсенал.
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