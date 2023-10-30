Військові бази США атакували: Білий дім пригрозив Ірану рішучими ударами

На тлі зростання напруги на Близькому Сході через війну Ізраїлю з ХАМАС більше двадцяти разів були атаковані військові бази США в Сирії та Іраку.

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Білий дім пригрозив Ірану рішучими ударами / Колаж Главред, фото: c6f.navy.mil, U.S. DEPARTMENT OF DEFENSE

За останні два тижні, військові бази Сполучених Штатів Америки в Іраку та Сирії були атаковані понад 20 разів. Удари завдавалися ракетами та безпілотниками. Цю інформацію оголосили на брифінгу два високопосадовці Пентагону, повідомляє агентство Associated Press.

Вони повідомили, що з 17 по 30 жовтня американські та коаліційні сили були атаковані 14 разів в Іраку та 9 в Сирії. Усього за цей період зафіксовано 23 атаки. Чиновники також наголосили, що багато з безпілотників і ракет були перехоплені і не досягли своїх цілей.

Водночас у Білому домі попередили Іран про те, що США готові захищати свої військові об'єкти на Близькому Сході. Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі у коментарі CNN зазначив, що Сполучені Штати готові завдати нових ударів по іранських об'єктах у Сирії.

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"Ми, звісно ж, діятимемо – якщо виникне така необхідність – щоб надалі захищати наші війська й наші об'єкти. Ми будемо завдавати ударів та діятимемо. Це рішучий сигнал, який Іран має засвоїти", – сказав посадовець.

Джон Кірбі акцентував увагу на тому, що Сполучені Штати вкрай серйозно ставляться до своїх національних безпекових інтересів у регіоні, тому президент Джо Байден вирішив задіяти дві авіаносні ударних групи.

"Ми повинні бути впевнені, що надсилаємо потужний меседж усім учасникам, не лише Ірану, що ми з усією серйозністю ставимось до відстоювання наших інтересів національної безпеки. Ми захищатимемо й оборонятимемо наші війська. І ми зробимо це тоді й у такий спосіб, який оберемо самі", – додав координатор Ради нацбезпеки Білого дому.

Війна в Ізраїлі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, увечері 27 жовтня армія Ізраїлю прийняла рішення про розширення наземної операції в Секторі Гази. Ізраїльські війська збільшили інтенсивність атак на Газу та закликають місцеве населення евакуюватися на південь.

Пізніше стало відомо про те, що ізраїльські військові увійшли в Сектор Гази після інтенсивного обстрілу артилерією та ракетами, випущеними з військових літаків.

Водночас, президент Ірану Ібрагім Раїсі звинуватив Ізраїль у "перетині червоних ліній" і заявив про "злочини сіоністського режиму". Він пригрозив втручанням Тегерана у війну між Ізраїлем і ХАМАС та розкритикував США за підтримку Єрусалиму.

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