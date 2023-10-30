Військові бази США атакували: Білий дім пригрозив Ірану рішучими ударами

За останні два тижні, військові бази Сполучених Штатів Америки в Іраку та Сирії були атаковані понад 20 разів. Удари завдавалися ракетами та безпілотниками. Цю інформацію оголосили на брифінгу два високопосадовці Пентагону, повідомляє агентство Associated Press.
Вони повідомили, що з 17 по 30 жовтня американські та коаліційні сили були атаковані 14 разів в Іраку та 9 в Сирії. Усього за цей період зафіксовано 23 атаки. Чиновники також наголосили, що багато з безпілотників і ракет були перехоплені і не досягли своїх цілей.
Водночас у Білому домі попередили Іран про те, що США готові захищати свої військові об'єкти на Близькому Сході. Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі у коментарі CNN зазначив, що Сполучені Штати готові завдати нових ударів по іранських об'єктах у Сирії.
"Ми, звісно ж, діятимемо – якщо виникне така необхідність – щоб надалі захищати наші війська й наші об'єкти. Ми будемо завдавати ударів та діятимемо. Це рішучий сигнал, який Іран має засвоїти", – сказав посадовець.
Джон Кірбі акцентував увагу на тому, що Сполучені Штати вкрай серйозно ставляться до своїх національних безпекових інтересів у регіоні, тому президент Джо Байден вирішив задіяти дві авіаносні ударних групи.
"Ми повинні бути впевнені, що надсилаємо потужний меседж усім учасникам, не лише Ірану, що ми з усією серйозністю ставимось до відстоювання наших інтересів національної безпеки. Ми захищатимемо й оборонятимемо наші війська. І ми зробимо це тоді й у такий спосіб, який оберемо самі", – додав координатор Ради нацбезпеки Білого дому.
Війна в Ізраїлі
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, увечері 27 жовтня армія Ізраїлю прийняла рішення про розширення наземної операції в Секторі Гази. Ізраїльські війська збільшили інтенсивність атак на Газу та закликають місцеве населення евакуюватися на південь.
Пізніше стало відомо про те, що ізраїльські військові увійшли в Сектор Гази після інтенсивного обстрілу артилерією та ракетами, випущеними з військових літаків.
Водночас, президент Ірану Ібрагім Раїсі звинуватив Ізраїль у "перетині червоних ліній" і заявив про "злочини сіоністського режиму". Він пригрозив втручанням Тегерана у війну між Ізраїлем і ХАМАС та розкритикував США за підтримку Єрусалиму.
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