"Бойовики ХАМАС приречені": Ізраїль готується до вторгнення в Сектор Гази

Прем'єрміністр Ізраїлю вирішив приховати терміни початку наземної операції і вторгнення в Сектор Гази.

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Ізраїль готується до наземної операції на Сектор Гази / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН

Ізраїль готується до початку наземної операції в Секторі Гази. Про це заявив прем'єрміністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, повідомляє Sky News.

Він заявив, що у бойовиків Хамасу не буде шансу на порятунок. ЦАХАЛ вже знищив тисячі терористів.

"Всі бойовики Хамасу приречені", - сказав Нетаньяху. відео дня

Водночас він не розкрив подробиці, щодо планів Ізраїлю і вирішив не говорити про терміни. Прем'єр акцентував на тому, що всі ці плани повинні бути невідомі громадськості.

"Ми працюємо для того, щоб забезпечити найкращі оптимальні умови для проведення наступних операцій", - додав Нетаньяху.

Ситуація в Ізраїлі

В Ізраїлі заявили, що готують наземну військову операцію в Секторі Гази з метою ліквідації бойовиків ХАМАС. Іран через ООН пригрозив Ізраїлю втручанням у війну в тому випадку, якщо відбудеться ескалація конфлікту.

14 жовтня стало відомо про те, що Ізраїль стягнув військову техніку на кордон з Сектором газу. На кордоні помітили танки, бронетехніку, гаубиці та іншу військову техніку.

Пізніше стало відомо, що Ізраїль відклав наземну операцію в Газу. Згідно з даними The New York Times, її перенесли нібито через погодні умови. Вони не дозволяють ЦАХАЛ проводити операцію за підтримки з повітря.

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