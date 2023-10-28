Ізраїльські війська і танки увійшли у Сектор Гази: в NYT розкрили деталі

Ізраїльські війська перетнули кордон та ведуть бойові дії в Секторі Гази. Поки невідомо, чи є це початком повномасштабного наземного вторгнення.

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Ізраїльські війська і танки увійшли в Сектор Гази - NYT / Колаж: Главред, фото: скріншот , twitter.com/IdfRussian

Увечері в п'ятницю, 27 жовтня, ізраїльські військові увійшли в Сектор Гази після інтенсивного обстрілу артилерією та ракетами, випущеними з військових літаків.

Як пише New York Times посилаючись на джерела ізраїльської армії, напади відбулися через три тижні після атак ХАМАС, внаслідок яких в Ізраїлі загинули 1400 людей.

Ізраїльський генерал-майор Нір Дінар заявив, що ізраїльські війська перетнули кордон і ведуть бойові дії в Секторі Гази. При цьому він відмовився сказати, чи є це початком повномасштабного наземного вторгнення, про яке Ізраїль заявляв впродовж декількох тижнів.

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New York Times додає, що останні два дні ізраїльські війська, зокрема танками, здійснювали невеликі вилазки в Газу, але не затримувалися там надовго.

"Наші війська й танки знаходяться в секторі Гази – вони стріляють і діють. Але наші війська і танки були в Газі і вчора", – сказав Динар.

Як повідомляв Главред, 25 жовтня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль готується до початку наземної операції в Секторі Гази. За його словами, у бойовиків ХАМАСу не буде шансу на порятунок. ЦАХАЛ вже знищив тисячі терористів.

Увечері 27 жовтня армія Ізраїлю ухвалила рішення про розширення наземної операції в Секторі Гази. Ізраїльські війська посилили удари по Газі, продовжать атакувати місто і закликали місцеве населення евакуюватися на південь.

Раньше в Армії оборони Ізраїлю сказали, коли закінчиться війна. У військах закликали бойовиків ХАМАС здатися і відпустити всіх заручників, що і стане умовами завершення бойових дій.

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