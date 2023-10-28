Ізраїльські війська і танки увійшли у Сектор Гази: в NYT розкрили деталі

Увечері в п'ятницю, 27 жовтня, ізраїльські військові увійшли в Сектор Гази після інтенсивного обстрілу артилерією та ракетами, випущеними з військових літаків.
Як пише New York Times посилаючись на джерела ізраїльської армії, напади відбулися через три тижні після атак ХАМАС, внаслідок яких в Ізраїлі загинули 1400 людей.
Ізраїльський генерал-майор Нір Дінар заявив, що ізраїльські війська перетнули кордон і ведуть бойові дії в Секторі Гази. При цьому він відмовився сказати, чи є це початком повномасштабного наземного вторгнення, про яке Ізраїль заявляв впродовж декількох тижнів.
New York Times додає, що останні два дні ізраїльські війська, зокрема танками, здійснювали невеликі вилазки в Газу, але не затримувалися там надовго.
"Наші війська й танки знаходяться в секторі Гази – вони стріляють і діють. Але наші війська і танки були в Газі і вчора", – сказав Динар.
Як повідомляв Главред, 25 жовтня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль готується до початку наземної операції в Секторі Гази. За його словами, у бойовиків ХАМАСу не буде шансу на порятунок. ЦАХАЛ вже знищив тисячі терористів.
Увечері 27 жовтня армія Ізраїлю ухвалила рішення про розширення наземної операції в Секторі Гази. Ізраїльські війська посилили удари по Газі, продовжать атакувати місто і закликали місцеве населення евакуюватися на південь.
Раньше в Армії оборони Ізраїлю сказали, коли закінчиться війна. У військах закликали бойовиків ХАМАС здатися і відпустити всіх заручників, що і стане умовами завершення бойових дій.
Інші новини:
- Давала зброю і дещо знала: в ГУР розкрили зв'язок Росії та ХАМАС
- ХАМАС хотів задіяти хімічну зброю проти армії Ізраїлю: подробиці від Sky News
- ХАМАС незвичайним способом приховував напад на Ізраїль протягом двох років - CNN