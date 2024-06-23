Військова допомога Україні без обмежень: у Південній Кореї назвали умову Росії

Росія повинна "добре подумати", перш ніж відновлювати та просувати свої відносини з Північною Кореєю, розповів представник Сеула Чан Хо Чжин.

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Росія має добре подумати, перш ніж посилювати співпрацю з КНДР - Сеул / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офіс президента

Південна Корея не матиме жодних обмежень щодо допомоги Україні, якщо агресор Росія передасть Північній Кореї високоточну зброю. Про це заявив глава управління національної безпеки адміністрації президента ЮК Чан Хо Чжин.

Як повідомляє Yonhap, рішення Сеула щодо військової допомоги Україні залежатиме від розвитку військового співробітництва РФ і КНДР.

"Я хотів би підкреслити, що все залежить від того, що зробить Росія. Чи залишиться для нас лінія, якщо Росія передасть високоточну зброю Північній Кореї?" - зазначив Чжин. відео дня

Також південнокорейський чиновник наголосив, що якщо Москва хоче відновлювати і розвивати відносини з Пхеньяном, то "російська сторона повинна добре подумати".

Як відрізняються Південна Корея та Північна Корея / Інфографіка: Главред

Військова допомога Україні від Південної Кореї - головні новини за темою:

Глава Кремля Володимир Путін і диктатор КНДР Кім Чен Ин підписали угоду про військову співпрацю. Зокрема, вони відновили договір часів Холодної війни, згідно з якою країни надають військову допомогу одна одній у разі нападу на них.

Південна Корея розкритикувала договір РФ і КНДР: у Сеулі попередили Москву про те, що відносини тепер зіпсуються. Республіка вивчає можливість постачання озброєнь Україні.

Південна Корея може передати Україні оновлені зенітні ракетні комплекси ППО Patriot, корейські системи протиповітряної оборони та протиракетні комплекси THAAD. Сеул чекатиме на реакцію Москви.

Чим особлива Південна Корея? Південна Корея - індустріально і технологічно розвинена держава на Корейському півострові. Населення - 51 966 948 осіб. Обсяг ВВП за паритетом купівельної спроможності, згідно з даними на 2018 рік, становив понад 2 трильйони доларів США, пише Вікіпедія. Південна Корея - один із провідних експортерів автомобілів, електроніки, культурного контенту, мовних програм і відеоігор. Це один з "Азіатських тигрів" - держав Азії (серед яких Сінгапур, Гонконг і Тайвань), які демонстрували дуже високі темпи економічного розвитку з початку 1960-х до 1990-х років.

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