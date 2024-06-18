Нова гаряча точка: Кулик оцінив ймовірність початку війни між КНДР та Південною Кореєю

Північна Корея буде намагатись піднімати напругу в регіоні, однак, це не переросте в прямі бовові зіткнення через позицію Китаю, зазначає політичний експерт.

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Кулик оцінив ймовірність початку війни між КНДР та Південною Кореєю / Колаж Главред, фото: Peacekeeper.ru, УНІАН, Міноборони РФ

Відносини між Північною та Південною Кореями можуть загостритись аж до військового зіткнення між країнами. Однак, наразі ця війна не вигідна для Китаю. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний експерт, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

Він зазначив, що військове зіткнення між Півднем і Північчю Кореї можливе. Такий сценарій ймовірний, але наразі він не перебуває у "червоній зоні" політичних і геополітичних розкладів. Можливо, військовий конфлікт відбудеться в майбутньому, але не зараз.

"На даний момент така війна не в інтересах Китаю. Піднебесна будує трохи іншу схему відносин із Заходом і у неї свій інтерес щодо Тайваню. І зараз заходити в глобальну війну із Заходом Китай не зацікавлений. А йому це доведеться робити для порятунку Північної Кореї. Адже за Південну точно впишуться американці, бо там розташовані американські військові бази", - сказав Кулик. відео дня

Крім того, за його словами, Південна Корея має союзницькі відносини з іншими західними країнами, а також Австралією та Канадою. Південну Корею точно не залишать сам на сам у війні з Північчю.

"Отже, зіткнення Північної та Південної Корей означатиме повноцінну глобальну війну. Китай у цьому не зацікавлений. Відповідно, якщо раптом така ідея з'явиться у Кім Чен Ина, у Китаю є важелі впливу, щоб цього не допустити. Аж до зміни політичного режиму в Північній Кореї", - вказує він.

Кулик нагадує, що до 2010 року в КНР припускали зміну політичного режиму в КНДР, однак, зараз китайці не зацікавлені в такому розвитку подій.

"Зараз вони цього не хочуть, їм краще гавкаючий Кім, якого можна використовувати для ескалації, щоб лякати японців і південних корейців. Але навіть ті обстріли південнокорейської території, які здійснює Північна Корея сьогодні, дуже акуратні й хірургічно точні, щоб, не дай боже, не було випадкових жертв серед південних корейців. Зараз вони вкрай обережні. Тобто вони діятимуть так, щоб напругу підняти, але в гарячу фазу не перевести", - резюмував аналітик.

Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Що відомо про політичну систему Китаю (КНР)? Політична система Китаю є унікальною і відрізняється від західних моделей. Китай є однопартійною державою, де Комуністична партія Китаю (КПК) має домінуючу роль. Влада концентрується в руках центрального уряду, а керівництво КПК має вирішальний вплив на політичні рішення країни. Головними органами влади є Всекитайський народний конгрес (ВНК) і його постійний комітет, які формально представляють найвищу законодавчу владу в країні. Глава КНР є головнокомандувачем збройних сил, але його влада обмежена Комітетом Центральної військово-політичної ради. Уряд Китаю відповідає перед ВНК і виконує його рішення. Глава КНР обирається Всекитайським народним конгресом (ВНК) на п'ятирічний термін і може бути обраний на другий термін. Голова КНР має дуже широкі права і повноваження, керує внутрішньою і зовнішньою політикою. Голова КНР, як правило, обирається з числа членів Політбюро ЦК КПК. Таким чином, ця посада відображає підпорядкованість очільника КНР політичній системі Китаю, де влада зосереджена в руках Комуністичної партії Китаю.

Постачання зброї з КНДР до Росії - позиція Китаю щодо війни в України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Північна Корея відправила до Росії контейнери, що можуть вмістити майже 5 мільйонів артилерійських снарядів. Крім цього, Москва отримала від Пхеньяну десятки балістичних ракет і передає технології для супутників, танків і літаків. Очікується, що під час свого візиту до КНДР наступного тижня глава Кремля Володимир Путін попросить ще більше "допомоги". Про це повідомив міністр оборони Південної Кореї Шин Вонсік.

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що КНР не буде постачати зброю до Росії, як це роблять Іран і КНДР.

Китай "закликав" деякі країни утриматися від перекладання провини за "кризу" в Україні на Пекін. У КНР вважають, що в даній ситуації мають право на "нормальну співпрацю" з Росією. Про це повідомила речниця МЗС Китаю Мао Нін.

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