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"Реальний пройдисвіт": експерт назвав "витратний" варіант двійника Путіна

Олексій Тесля
28 грудня 2023, 08:13
Психіка російського диктатора змінилася в гіршу сторону, вважає Дмитро Попов.
'Реальний пройдисвіт': експерт назвав 'витратний' варіант двійника Путіна
Дмитро Попов розповів про двійників Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: скрін з відео kremlin.ru

На останній прес-конференції Володимира Путіна на прямому зв'язку з народом був "бункерний варіант" диктатора, який у лютому 2022 року на Раді безпеки РФ оголошував про те, що він готовий розпочати війну.

"Тобто, це оригінал. Злегка хворий, особа зазнає певні зміни. Я не знаю, був він обколотий якимись стимуляторами чи ні, але рухається він цілком стерпно. У порівнянні з дідусем Байденом, навіть краще. Ця людина цілком може бути представлена як новообраний президент", - заявив кандидат психологічних наук Дмитро Попов в інтерв'ю УНІАН.

У той же час він вважає, що це єдина його поява за останній час, а на всіх інших показах "путіних" були двійники.

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"Людина, яка замість Путіна приходила до виборчої комісії реєструватися, - це взагалі та, якої їм не шкода. Той самий кримсько-маріупольський варіант, якого вони готові кинути під танки і забути про нього відразу. Це прям явна версія, що вибивається з усіх двійників. Реальний пройдисвіт, я про нього навіть говорити не хочу. Це статист", - сказав він.

Фахівець вважає, що на з'їзді партії "Єдина Росія" і на колегії міністерства оборони РФ був один і той же двійник Путіна: "Це я бачу за поведінковими ознаками. На мій погляд, це шановний двійник. Вони його не так часто виводять на засоби масової інформації. Останній раз я його бачив у лютому, він давав послання народним зборам. Ось це був він. Він там теж кхекал, пхикал, але дуже навіть якісно провів свою роботу".

Що відомо про стан здоров'я Путіна

Він каже, що за останні кілька років психіка російського диктатора Володимира Путіна змінилася в гіршу сторону: "Вождь став здавати в психічних процесах - пам'ять, увагу, аналітичне мислення, логіка".

Експерт звернув увагу на те, що диктатор РФ став частіше звертатися до цифр, які містяться в різних папках.

"Він набагато більше став посилатися на Пєскова (Дмитро Пєсков - прес-секретар Путіна, - ред.), навіть у простих речах, якими раніше він оперував самостійно. Видно, що він іноді невпопад намагається жартувати і вставляти свої репліки", - зазначив він.

Крім того, психолог також звернув увагу на відмінності між нинішнім Путіним і президентом РФ п'ятирічної давності.

"Дуже відрізняються. У 2019-му Путін крайній раз виходив на татамі. Зараз вже спортивного Путіна немає і в помині. Минуло всього 4 роки з того моменту, і ми бачимо ось це пошарпане створення", - вказав він.

Крім того, експерт зауважив при цьому, що на останній прес-конференції Путін чи не вперше звернувся до теми алкоголю.

"Ось ця фраза на прес-конференції: "дивлячись, що закушувати". Раніше такого не було. Так, він був з фужером шампанського, з більш міцними напоями я його і не пам'ятаю. Можливо, пропустив. Але ось зараз таке відверте звернення до алкоголю мене здивувало. Тобто, очевидно, що спорт - це вже минуле, а пенсійне оточення - це, напевно, те, що його тепер приваблює", - додав Попов.

Хто такий Дмитро Попов

Дмитро Попов - кандидат психологічних наук, фахівець з психодіагностики, повідомляється на його Facebook-сторінці.

Навчався в Національній академії СБУ. Був експертом-психологом у "Альфі" СБУ та науковим консультантом у Службі зовнішньої розвідки України.

Доцент кафедри психології в Університеті економіки і права "Крок".

Раніше була розкрита інформація про використанні двійників Путіна. Разом з іншими подіями в РФ, це делегітимізує образ російського диктатора, впевнений Андрій Юсов.

Як відомо, раніше експерт розповів про відмінність двійників Путіна - "Бункерного "від " Говоруна". Участь у заходах різних двійників Володимира Путіна часто створює певні накладки, зазначив Дмитро Попов.

Нагадаємо, експерт пояснив, як обчислити двійника Путіна. Дмитро Попов розповів про те, як можна визначити двійника, якого випустили замість Володимира Путіна.

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Володимир Путін двійник Дмитро Попов
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