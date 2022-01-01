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У Польщі петарда пошкодила око 25-річному українцю

1 січня 2022, 20:43

Чоловік травмувався під час невдалого запуску петарди.

петарда
Українця терміново госпіталізували / socportal.info

У польському місті Каліш напередодні Нового року петарда потрапила в очі 25-річному українцю. Він потрапив до лікарні.

Як повідомляє portalsamorzadowy.pl, з посиланням на слова спікера міської лікарні Павла Гавронського, у чоловіка діагностовано важкі травми.

Медики не гарантують, що зможуть зберегти чоловікові око.

"У громадянина України рвана рана повіки. Медики намагаються врятувати чоловікові око", - розповів Гавронський.

Також відомо, що травми українець отримав через невдалий запуск петарди.

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Нагадаємо, ветеринари перерахували способи, як уберегти собаку від вибуху піротехніка. Експерти стверджують, що галасливі вихлопи можуть не тільки покалічити, але і вбити тварин.

Тим часом, у столиці використання піротехніки суворо заборонено. А ось у Польщі цього року місцевим жителям дозволили запускати феєрверки. До такого рішення влада прийшла через жорсткі карантинні обмеження у зв'язку з пандемією коронавірусу. Зокрема, в країні не працюють розважальні заклади.

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