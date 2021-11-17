У Польщі п'яний українець влаштував масштабну ДТП

Водій вантажівки, громадянин України, перебував у стані алкогольного сп'яніння.
У Польщі сталося серйозне ДТП за участю вантажного автомобіля. Як виявилося, його водій був громадянином України і перебував у нетверезому стані.
Як повідомляє пресцентр рятувальної служби Польщі, це сталося у вівторок, 16 листопада в населеному пункті Котово Великопольського воєводства.
Автомобіль рухався трасою державного значення, де злетів з дороги в місці будівництва нового мосту і частково впав у річку.
Водій вантажівки, громадянин України, перебував у стані алкогольного сп'яніння - тест показав наявність у нього в крові більше 2 проміле. Сам він серйозних травм не отримав і його життю нічого не загрожує.
Вантажівка перевозила сільськогосподарську техніку, збиток від аварії оцінюється приблизно в 1 млн. злотих - це понад 7 млрд гривень. Сюди також входить пошкодження нового мосту.
Крім цього, в результаті події стався витік дизельного палива в річку - зараз фахівці з'ясовують ступінь забруднення.
Нагадаємо, раніше в польському місті Шамотули 24-річний українець в стані алкогольного сп'яніння, збив людей, які переходили дорогу по пішохідному переходу. Один з пішоходів загинув, а інший отримав важкі травми.
Також раніше у Снятині на Прикарпатті сталася ДТП за участю автомобіля патрульних. Під колеса потрапила жінка з півторарічною дитиною. Постраждалих госпіталізували.
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