У Польщі українець жорстоко зарізав чоловіка

Поліція Польщі / pixabay

Українець потрапив під суд у Польщі через звірячий злочин.

Як повідомляє InPoland, чоловік зарізав свого роботодавця.

Подія сталася в гуртожитку в місті Тшцянка.

"57-річний чоловік вдарив ножем у живіт 72-річного роботодавця. Після скоєного він кинув ніж і зник з місця події", - йдеться в повідомленні.

Потерпілого госпіталізували, але від отриманих травм чоловік помер у медзакладі.

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По гарячих слідах через годину підозрюваного затримали. Ним виявився громадянин України. Тест на алкоголь показав 2,6 проміле в крові українця.

Наступного дня прокуратура звинуватила чоловіка у вбивстві.

В даний час він заарештований на 3 місяці. Йому загрожує довічне ув'язнення.

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Раніше ми повідомляли, що в польському селі Пасічник Нижньосілезького воєводства поліцейські поранили 48-річного українця. Один з правоохоронців потрапив йому в ногу, щоб заспокоїти.

Також повідомлялося, що в одному з хостелів в Стараховіце в Польщі виявили тіло 51-річної громадянки України. Поліція і прокуратура встановлюють обставини її смерті. Не виключають, що до смерті жінки міг бути хтось причетний.

Як повідомляв Главред, 20 липня в Луцьку Волинської області сталося жорстоке подвійне вбивство. 62-річний Василь Пилип'юк убив доньку та колишню дружину. Тіло дівчини знайшли в коридорі. Ймовірно, вона намагалася втекти. Її мати в момент нападу спала.

Місяць тому набув чинності вирок суду щодо чоловіка через домашнє насильство. Якби його не просто оштрафували, а відправили до в'язниці, то життя двох людей можна було б врятувати.

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