Влада Канади ввела санкції проти РФ і заборонила надавати росіянам послуги: повний список / УНІАН і ua.depositphotos.com

Влада Канади заборонила надавати ряд послуг Росії та її громадянам. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті МЗС Канади.

Як йдеться в тексті, до списку санкцій увійшли 28 послуг, які тепер не можна надавати громадянам/компаніям Канади або РФ, або її громадянам. Санкції вступили в дію відсьогодні, з вівторка, 7 червня.

Під забороною:

будівельні роботи;

роздрібна реалізація моторного палива;

продаж за винагороду або на договірній основі палива, металів, руд, лісу, будівельних матеріалів і промислових і технічних хімікатів;

послуги з гуртової торгівлі твердим, рідким і газоподібним паливом та супутніми товарами;

роздрібна реалізація мазуту, газу в балонах, вугілля та деревини;

послуги з ремонту предметів особистого та домашнього вжитку;

інші послуги з надання житла;

транспортування нафти і природного газу;

послуги водного транспорту, Вантажні перевезення;

послуги водного транспорту. Послуги буксирування і штовхання;

послуги зі зберігання рідин або газів;

послуги з лізингу або оренди машин і обладнання без оператора;

комп'ютерні та супутні послуги;

послуги в галузі досліджень і розробок;

бухгалтерські, аудиторські та бухгалтерські послуги;

послуги з дослідження ринку та опитування громадської думки;

консультаційні послуги з питань управління;

послуги, пов'язані з консультаційними послугами з питань управління;

архітектурні послуги;

інженерні послуги;

комплексні інженерні послуги;

суміжні науково-технічні консультаційні послуги;

послуги з технічних випробувань та аналізу;

рекламні послуги;

послуги, пов'язані з видобутком корисних копалин;

послуги з ремонту металевих виробів, машин та обладнання;

послуги, що стосуються розподілу енергії;

очищення стічних вод і сміття, санітарія та інші послуги з охорони навколишнього середовища.

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Шостий пакет санкцій ЄС проти Росії

3 червня був опублікований повний текст обмежень за новим, вже шостим за рахунком, пакетом санкцій проти РФ. Серед іншого, він має на увазі заборону для компаній Європи і фізичних осіб на надання суден і послуг транспортування російської нафти в треті країни. Протягом трьох місяців обмежувальні заходи повинні набрати чинності.

Крім того, від міжнародної міжбанківської системи SWIFT відключили ще три російські банки, серед яких найбільший Держбанк Сбербанк. Обмеження будуть і для фізичних осіб і компаній на покупку нерухомості в країнах Євросоюзу.

Санкції спочатку були заплановані і щодо патріарха РПЦ Кирила, який підтримує Путіна у війні Росії проти України. Але, однак, на вимогу Угорщини були звідти виключені.

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