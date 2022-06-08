УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Влада Канади ввела санкції проти РФ і заборонила надавати росіянам послуги: повний список

8 червня 2022, 17:58

Влада Канади заборонили своїм громадянам / компаніям надавати велику кількість послуг Росії (або її громадянам). І "заборонений" список вельми і вельми великий.

Канада, санкції
Влада Канади ввела санкції проти РФ і заборонила надавати росіянам послуги: повний список / УНІАН і ua.depositphotos.com

Влада Канади заборонила надавати ряд послуг Росії та її громадянам. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті МЗС Канади.

Як йдеться в тексті, до списку санкцій увійшли 28 послуг, які тепер не можна надавати громадянам/компаніям Канади або РФ, або її громадянам. Санкції вступили в дію відсьогодні, з вівторка, 7 червня.

Під забороною:

  • будівельні роботи;
  • роздрібна реалізація моторного палива;
  • продаж за винагороду або на договірній основі палива, металів, руд, лісу, будівельних матеріалів і промислових і технічних хімікатів;
  • послуги з гуртової торгівлі твердим, рідким і газоподібним паливом та супутніми товарами;
  • роздрібна реалізація мазуту, газу в балонах, вугілля та деревини;
  • послуги з ремонту предметів особистого та домашнього вжитку;
  • інші послуги з надання житла;
  • транспортування нафти і природного газу;
  • послуги водного транспорту, Вантажні перевезення;
  • послуги водного транспорту. Послуги буксирування і штовхання;
  • послуги зі зберігання рідин або газів;
  • послуги з лізингу або оренди машин і обладнання без оператора;
  • комп'ютерні та супутні послуги;
  • послуги в галузі досліджень і розробок;
  • бухгалтерські, аудиторські та бухгалтерські послуги;
  • послуги з дослідження ринку та опитування громадської думки;
  • консультаційні послуги з питань управління;
  • послуги, пов'язані з консультаційними послугами з питань управління;
  • архітектурні послуги;
  • інженерні послуги;
  • комплексні інженерні послуги;
  • суміжні науково-технічні консультаційні послуги;
  • послуги з технічних випробувань та аналізу;
  • рекламні послуги;
  • послуги, пов'язані з видобутком корисних копалин;
  • послуги з ремонту металевих виробів, машин та обладнання;
  • послуги, що стосуються розподілу енергії;
  • очищення стічних вод і сміття, санітарія та інші послуги з охорони навколишнього середовища.

читайте такожЄвросоюз без пояснень послабив шостий пакет санкцій проти РФ - Подоляк

Шостий пакет санкцій ЄС проти Росії

3 червня був опублікований повний текст обмежень за новим, вже шостим за рахунком, пакетом санкцій проти РФ. Серед іншого, він має на увазі заборону для компаній Європи і фізичних осіб на надання суден і послуг транспортування російської нафти в треті країни. Протягом трьох місяців обмежувальні заходи повинні набрати чинності.

Крім того, від міжнародної міжбанківської системи SWIFT відключили ще три російські банки, серед яких найбільший Держбанк Сбербанк. Обмеження будуть і для фізичних осіб і компаній на покупку нерухомості в країнах Євросоюзу.

Санкції спочатку були заплановані і щодо патріарха РПЦ Кирила, який підтримує Путіна у війні Росії проти України. Але, однак, на вимогу Угорщини були звідти виключені.

Інші новини:

Автор: Єгор Бунін
санкції проти Росії новини Канади війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

19:08

"Як карлик Володенька сказав - так і буде": легенда Динамо пояснив "любов" росіян до війни

18:40

Винесли всі медалі: окупанти обікрали легендарного українського футболістаВідео

18:26

Зірка Особливостей національного полювання закрив ресторан російської кухні на підтримку України

18:23

Українські воїни спалили з гранатомета "панцирник" окупантів: у Мережу виклали "спекотне" відеоВідео

18:23

У Росії зібралися "скасувати" незалежність Литви і наполягають на її "незаконному" виході з СРСРВідео

Реклама
18:15

Президент Польщі Дуда вирушає в тур Європою, щоб переконати зробити Україну кандидатом ЄСВідео

18:07

Пробачити все: як Німеччина і Франція допомагають РФ уникнути відповідальності за звірства в УкраїніПогляд

17:58

"Прирікає на смерть мільйони людей": в Італії накинулися на РосіюВідео

17:58

Влада Канади ввела санкції проти РФ і заборонила надавати росіянам послуги: повний список

17:29

Дантес і Кацуріна засвітили однакові кільця

17:21

У Кремлі відкинули зустріч Путіна з Зеленським і вибухнули звинуваченнями на адресу УкраїниВідео

17:01

Спека набирає темпи: синоптики назвали найтепліший день в УкраїніВідео

16:56

"Ми не брали участь у зборі грошей для ЗСУ": Агутіну і Варум довелося виправдовуватися перед Держдумою

16:47

Зірка Голлівуду Джон Сіна підтримав Україну і зустрівся з підлітком-біженцем з МаріуполяВідео

16:35

"Цвіте терен": Monatik зворушливо заспівав для нового музичного проекту VogueВідео

16:33

"Мар'ян - розвідник, а Влад – сапер": два брати дають окупантам жару на південному напрямку

16:33

Путіну майже догоджали – Берлін був за нього: посол України у ФРН розніс політику Меркель щодо РосіїВідео

16:27

"Запекла війна буде до серпня": астролог назвав, коли ЗСУ очистять від окупантів УкраїнуВідео

16:07

На московському радіо по колу грали гімн України і заборонені пісні "Ногу звело"

16:01

Меркель заявила, що не винна в агресії Путіна проти України: у Зеленського жорстко відповіли

Реклама
15:58

Паливний скандал: Закарпаття відмовилося постачати бензин з Європи в інші регіони УкраїниВідео

15:47

Українська модель Стефанко стала мамою вдруге і показала фото доньки

15:42

Українські літаки Су-25 завдали феєричного удару по позиціях ворогаВідео

15:39

Картонка – замість зошита, земля – замість парти: десантник ЗСУ захистив диплом на передовійВідео

15:33

"Маленька татова копія": Віктор Павлік порівняв свого сина і себе в дитинстві

15:33

Жодних альтернатив - тільки статус країни-кандидата в ЄС: Україна поставила Заходу умовуВідео

15:30

Чергове "аналогівнема": окупантам довелося ставити на флот сухопутні зенітки "Тор"

15:23

Туреччина купує вкрадене українське зерно: Росія видає його за своє - посолВідео

15:22

Все таємне стає явним: Гордон відповів з приводу власної дорогої квартири в Москві

15:03

Схожість Путіна і Ердогана: чому Україні небезпечно довіряти ТуреччиніПогляд

14:55

"Просили не бити, не розстрілювати": доброволець розповів, як вони брали в полон росіян під Херсоном

14:51

Зупинити РФ і перевести ЗСУ в масштабну контратаку: Кулеба закликав дати Україні більше зброїВідео

14:49

Зустріч Зеленського і Путіна може відбутися: Лавров назвав умовуВідео

14:49

Прикмети на 9 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

14:47

Українські артилеристи ефектно знищили склад РФ із ГрадамиВідео

14:40

Неймовірно смачні томатні оладки за 10 хвилин: простий рецептВідео

14:22

"Ніхто не зможе домовитися за нашими спинами": Кулеба жорстко відповів на "мирні плани" заходу

14:19

Українцям можуть роздавати повістки будь-де: закон не порушується - Сухопутні військаВідео

14:19

Пише доноси і здає окупантам односельців: гауляйтер сам зізнався, як працює на РФВідео

14:07

Потрапив під ракетний удар: соліст "Антитіл" мало не загинув на фронті: як це було

Реклама
13:51

Прокуратура оголосила підозру підполковнику-окупанту, який наказував катувати людей на Сумщині

13:50

"Ми займаємося реалізацією цілей": Лавров нахабно відповів, чому Росія краде українське зерноВідео

13:36

В Україну почала надходити зброя за ленд-лізом - АрестовичВідео

13:30

Загін кадирівців влаштував запеклий бій з кущами: "браві" воїни встоялиВідео

13:03

"Я не з цими всіма": Аллегрова відзвітувала перед Симоньян про підтримку війни в Україні

13:01

В РФ заявили про готовність провести зустріч з Україною для вирішення зернового питанняВідео

13:00

Посол України попросив у Ізраїлю продати ЗСУ протиракетну систему "Залізний купол"Відео

13:00

Гороскоп на завтра 9 червня 2022: Левам - неприємний вибір, Скорпіонам - здійснення мрії, Стрільцям - віщі сниВідео

12:37

ЗСУ ліквідували 52 десантники з 31-ї ОГШБр РФ: знищений і командир батальйону

12:28

Будапештський меморандум - ганьба: Данілов вилаяв дипломатів, які працювали над документом

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти