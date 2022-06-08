Влада Канади ввела санкції проти РФ і заборонила надавати росіянам послуги: повний список

Влада Канади заборонили своїм громадянам / компаніям надавати велику кількість послуг Росії (або її громадянам). І "заборонений" список вельми і вельми великий.
Влада Канади заборонила надавати ряд послуг Росії та її громадянам. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті МЗС Канади.
Як йдеться в тексті, до списку санкцій увійшли 28 послуг, які тепер не можна надавати громадянам/компаніям Канади або РФ, або її громадянам. Санкції вступили в дію відсьогодні, з вівторка, 7 червня.
Під забороною:
- будівельні роботи;
- роздрібна реалізація моторного палива;
- продаж за винагороду або на договірній основі палива, металів, руд, лісу, будівельних матеріалів і промислових і технічних хімікатів;
- послуги з гуртової торгівлі твердим, рідким і газоподібним паливом та супутніми товарами;
- роздрібна реалізація мазуту, газу в балонах, вугілля та деревини;
- послуги з ремонту предметів особистого та домашнього вжитку;
- інші послуги з надання житла;
- транспортування нафти і природного газу;
- послуги водного транспорту, Вантажні перевезення;
- послуги водного транспорту. Послуги буксирування і штовхання;
- послуги зі зберігання рідин або газів;
- послуги з лізингу або оренди машин і обладнання без оператора;
- комп'ютерні та супутні послуги;
- послуги в галузі досліджень і розробок;
- бухгалтерські, аудиторські та бухгалтерські послуги;
- послуги з дослідження ринку та опитування громадської думки;
- консультаційні послуги з питань управління;
- послуги, пов'язані з консультаційними послугами з питань управління;
- архітектурні послуги;
- інженерні послуги;
- комплексні інженерні послуги;
- суміжні науково-технічні консультаційні послуги;
- послуги з технічних випробувань та аналізу;
- рекламні послуги;
- послуги, пов'язані з видобутком корисних копалин;
- послуги з ремонту металевих виробів, машин та обладнання;
- послуги, що стосуються розподілу енергії;
- очищення стічних вод і сміття, санітарія та інші послуги з охорони навколишнього середовища.
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Шостий пакет санкцій ЄС проти Росії
3 червня був опублікований повний текст обмежень за новим, вже шостим за рахунком, пакетом санкцій проти РФ. Серед іншого, він має на увазі заборону для компаній Європи і фізичних осіб на надання суден і послуг транспортування російської нафти в треті країни. Протягом трьох місяців обмежувальні заходи повинні набрати чинності.
Крім того, від міжнародної міжбанківської системи SWIFT відключили ще три російські банки, серед яких найбільший Держбанк Сбербанк. Обмеження будуть і для фізичних осіб і компаній на покупку нерухомості в країнах Євросоюзу.
Санкції спочатку були заплановані і щодо патріарха РПЦ Кирила, який підтримує Путіна у війні Росії проти України. Але, однак, на вимогу Угорщини були звідти виключені.
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