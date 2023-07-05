"Це позорисько": росіяни обдурили всіх і поїхали на змагання від іншої країни

Представниці РФ змінили імена, дати народження і заявилися в збірну Сирії.

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Росія влаштувала скандал у спорті / Колаж Главред, фото pixabay, скріншот

У Росії стався справжній переполох через свої 5 спортсменів. Повідомляється, що спортсмени країни-агресора заявилися на Панарабські ігри. Представниці РФ змінили імена, дати народження і заявилися в збірну Сирії.

Як повідомляє Telegram-канал "Голий спорт", який вивчив заявки на турнір, серед росіянок у збірній Сирії значаться:

бадмінтоністка Дарія Джеджула (вказана як Dasha Dhedhula),

велогонщиці Тетяна і Дар'я Малькови (вказані як Tatia Malko і Darie Malko),

легкоатлетка Карина Полудкіна (вказана як Karina Polud),

плавчиня Анастасія Сорокіна (вказана як Enas Sorkine).

У двох спортсменок в профілях на сайті змагань змінені дати народження – з 19 листопада 1995 року на 19 листопада 1999-го у Джеджули, з 16 листопада 2000 року на 5 липня 2001-го – у Малькової.

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"Так як немислимо уявити, що хтось заздалегідь домовився з міжнародними федераціями бадмінтону, водних видів, велоспорту та легкої атлетики (особливо з останніми), що російські спортсмени можуть без проблем зміни національності виступатимуть за Сирію, та ще й зі зміненими датами народження – нас чекає пекельний скандал", – резюмують автори каналу.

Росіяни влаштували скандал і залишили гнівні коментарі.

Допуск РФ до Олімпіади

25 січня Міжнародний олімпійський комітет виступив з новою заявою щодо відсторонення спортсменів Росії та Білорусі, в якому зазначив, що готовий розглянути повернення атлетів цих країн на міжнародні старти.

При цьому атлети повинні відповідати певним критеріям, в тому числі не підтримувати війну в Україні.

Міжнародний олімпійський комітет 28 березня прийняв нове рішення для російських і білоруських спортсменів.

Як заявив президент МОК Томас Бах за підсумками засідання виконкому організації на прес-конференції, російські та білоруські спортсмени зможуть брати участь в індивідуальних міжнародних змаганнях під нейтральним статусом.

При цьому представники країн-агресорів не зможуть боротися за медалі на командних турнірах. Це викликало обурення в РФ.

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