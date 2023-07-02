"Знаєш, скільки я вбив таких, як ви?": росіянин накинувся на українок в Туреччині

Росіянин спочатку порозкидав речі українок, які відпочивають з дітьми, а потім почав ображати їх з використанням нецензурної лексики.

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Росіянин налетів з погрозами на українок в Туреччині/ скрін

На пляжі Туреччини відбувся конфлікт між українками і росіянами. Один з росіян грубо висловлювався у бік мам з дітьми з України, які перебували там на відпочинку, потім почав ображати усіх українців загалом і врешті-решт зізнався, що він нібито особисто вбивав українців на фронті під час війни країни-агресорки Росії проти України.

Відповідне відео, яке зняла одна з українок, з’явилося у мережі. Як зазначається в описі до відео, громадяни України залишили свої речі на шезлонгу на пляжі, а коли повернулися туди через годину, то побачили, що їхні речі розкидані по землі, а на шезлонгу вмостився росіянин.

Коли українки спробували поговорити з громадянином країни-агресорки Росії, той відповідав їм у грубій формі та з використанням нецензурної лексики.

відео дня

Очевидно, що конфлікт перейшов у грубу форму ще до того, як жінка почала записувати усе на відео. Коли українка почала відеозапис, вона попросила повторити те, що росіянин говорив у їхню сторону. На що він відповів: "Чьо вам повторити? Чого ви накидали свої речі?".

Далі він почав говорити, нібито усіх українців потрібно вбити, і безцеремонно запитувати, скільки українських військових загинуло на фронті.

"Чуєш, ти, скільки в тебе "микол" полягло? Чьо, приїхали відпочивати? Краще б проспонсорували свою армію", – заявив росіянин, після чого почав ображати не лише українок, а й їхніх дітей.

Далі він заявив, нібито сам особисто вбивав українців. Він почав хизуватися захопленими Росією українськими територіями і сказав: "Знаєш, скільки я замочив таких, як ви?".

Українці врешті решт почали кликати охорону. Чим закінчився конфлікт, невідомо.

Росіянин налетів з погрозами на українок в Туреччині/ скрін

Дивіться відео конфлікту між українками і росіянином в Туреччині:

Нагадаємо, росіянка з чоловіком в Таїланді накинулися на громадянку Великої Британії. Повідомляється, що коли жінка ввічливо до неї звернулася, то мешканка країни-агресора відкусила потерпілий шматок пальця і напала на собаку.

Раніше повідомлялося, що у Києві в одному з кафе відвідувачі під час застілля почали співати пісні скандального російського співака Григорія Лепса, який підтримує політику російського диктатора Володимира Путіна і російську збройну агресію проти України. Коли дівчина, яка це почула, спробувала зафіксувати це на телефон і зробила зауваження адміністрації закладу, її грубо виштовхали за двері.

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