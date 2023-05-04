У Туреччині на саміті сталася потужна бійка між депутатами України та делегацією з Росії

Російський делегат вирвав український прапор з рук нардепа Олександра Мариковського, після чого перший отримав на горіхи.

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Бійка в Туреччині / колаж Главред, фото скріншот з відео

Депутат Верховної Ради України 4 травня спробували зірвати виступ російської делегації на саміті Парламентської асамблеї Чорноморського Економічного Співробітництва (ПАЧЕС) в Анкарі.

Як пише турецьке видання Anadolu, депутат Держдуми від "Єдиної Росії" Ольга Тимофєєва на виступ повісила на піджак "георгіївську стрічку" - символ російської агресії.

Українські чиновники спробували зірвати її виступ. Вони розгорнули прапори за її спиною, при цьому члени російської делегації намагалися запобігти діям українців.

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Після цього в ситуацію втрутився спікер парламенту Туреччини Мустафа Шентоп. Він оголосив перерву, а також заявив, що делегація, яка порушила регламент заходу, покинула зал.

"Тут буде говорити той, кому надано слово. Я не дозволю порушити спокій і порядок ведення заходу. Якщо у когось є подібні наміри, то нехай покине приміщення", - сказав він.

Шентоп заявив, що кожен має право висловлювати свою думку усно. Однак необхідно дотримуватися регламенту заходу.

"У цьому немає нічого поганого. Однак якщо будуть зроблені спроби проведення акцій, то майданчик сьогоднішнього зібрання перестане бути парламентським заходом і перетвориться на вуличний рух", – зазначив турецький спікер.

В результаті інциденту в кулуарах заходу сталася ще одна бійка. Російський делегат вирвав український прапор з рук нардепа Олександра Мариковського, після чого перший отримав на горіхи.

Бійка в Туреччині / скріншот

Бійка з росіянами

Раніше повідомлялося про те, що у Туреччині українські футболісти ФК Минай (Закарпаття) побили російських спортсменів з ФК Шинник (Ярославль).

Масова бійка між російськими та українськими футболістами сталася в турецькому готелі Royal seginus.

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