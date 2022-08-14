У Зеленського відреагували на рішення Польщі припинити видачу віз росіянам

Андрій Єрмак / Офіс президента

У Польщі планується розробити механізм, який дозволить припинити видачу віз громадянам Росії.

Як написав глава Офісу президента Андрій Єрмак, це дозволить росіянам скоріше повернутися в "мрійливий СРСР".

"Польща також приєднується до рішення Фінляндії, Естонії, Латвії та Данії в їх спробі ввести загальноєвропейську заборону на видачу туристичних віз для росіян. Візовий бан наступає на Росію. Мріється ними СРСР вже близько", - підкреслив Єрмак.

Заборона видачі віз росіянам

Відзначимо, що в Польщі підтримують подальше введення санкції проти держави-окупанта і працюють над тим, щоб розробити механізм, що дозволяє припинити видачу віз росіянам.

Заступник Міністра закордонних справ Польщі Петро Вавжик підкреслив, що в Європейському Союзі є великі країни, які виступають проти того, щоб росіянам перестали видавати візи. Зокрема, це - Німеччина, Франція та Нідерланди.

Вавжик підкреслив, що тому Польща самостійно працює над тим, щоб обмежити видачу шенгенських віз росіянам.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю The Washington Post президент Володимир Зеленський закликав Захід заборонити в'їзд всім російським мандрівникам. Президент висловив думку, що санкції, які вже накладені на Росію, є "слабкими" порівняно із закриттям кордонів для російських громадян на один рік і повним ембарго на купівлю російських енергоносіїв.

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