У Зеленського відреагували на рішення Польщі припинити видачу віз росіянам

Візовий бан наступає на Росію, каже Єрмак.
У Польщі планується розробити механізм, який дозволить припинити видачу віз громадянам Росії.
Як написав глава Офісу президента Андрій Єрмак, це дозволить росіянам скоріше повернутися в "мрійливий СРСР".
"Польща також приєднується до рішення Фінляндії, Естонії, Латвії та Данії в їх спробі ввести загальноєвропейську заборону на видачу туристичних віз для росіян. Візовий бан наступає на Росію. Мріється ними СРСР вже близько", - підкреслив Єрмак.
Заборона видачі віз росіянам
Відзначимо, що в Польщі підтримують подальше введення санкції проти держави-окупанта і працюють над тим, щоб розробити механізм, що дозволяє припинити видачу віз росіянам.
Заступник Міністра закордонних справ Польщі Петро Вавжик підкреслив, що в Європейському Союзі є великі країни, які виступають проти того, щоб росіянам перестали видавати візи. Зокрема, це - Німеччина, Франція та Нідерланди.
Вавжик підкреслив, що тому Польща самостійно працює над тим, щоб обмежити видачу шенгенських віз росіянам.
Нагадаємо, раніше в інтерв'ю The Washington Post президент Володимир Зеленський закликав Захід заборонити в'їзд всім російським мандрівникам. Президент висловив думку, що санкції, які вже накладені на Росію, є "слабкими" порівняно із закриттям кордонів для російських громадян на один рік і повним ембарго на купівлю російських енергоносіїв.
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