Шольц оскандалився заявою про заборону видачі віз росіянам

Шольц заявив, що їхні рішення не повинні унеможливити втечу росіян від керівництва їхньої країни.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц поставив під сумнів заборону видачі віз для росіян, бо не хоче ускладнювати можливості тікати від диктатури керівництва країни.
Як повідомляє Guardian, після зустрічі з лідерами скандинавських країн в Осло Шольц заявив, що рішення, які приймають в ЄС не повинні ускладнювати виїзд з країни росіян, які тікають від диктатури.
"Для нас важливо те, що ми розуміємо, що багато людей тікають з Росії через те, що вони не згодні з російським режимом", - сказав він.
Шольц заявив, що їхні рішення не повинні унеможливити втечу росіян від керівництва їхньої країни.
Заборона видачі віз росіянам
Відзначимо, що в Польщі підтримують подальше введення санкції проти держави-окупанта і працюють над тим, щоб розробити механізм, що дозволяє припинити видачу віз росіянам.
Заступник Міністра закордонних справ Польщі Петро Вавжик підкреслив, що в Європейському Союзі є великі країни, які виступають проти того, щоб росіянам перестали видавати візи. Зокрема, це - Німеччина, Франція та Нідерланди.
Вавжик підкреслив, що тому Польща самостійно працює над тим, щоб обмежити видачу шенгенських віз росіянам.
Нагадаємо, раніше в інтерв'ю The Washington Post президент Володимир Зеленський закликав Захід заборонити в'їзд всім російським мандрівникам. Президент висловив думку, що санкції, які вже накладені на Росію, є "слабкими" порівняно із закриттям кордонів для російських громадян на один рік і повним ембарго на купівлю російських енергоносіїв.
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