Шольц оскандалився заявою про заборону видачі віз росіянам

Олаф Шольц / president.gov.ua

Канцлер Німеччини Олаф Шольц поставив під сумнів заборону видачі віз для росіян, бо не хоче ускладнювати можливості тікати від диктатури керівництва країни.

Як повідомляє Guardian, після зустрічі з лідерами скандинавських країн в Осло Шольц заявив, що рішення, які приймають в ЄС не повинні ускладнювати виїзд з країни росіян, які тікають від диктатури.

"Для нас важливо те, що ми розуміємо, що багато людей тікають з Росії через те, що вони не згодні з російським режимом", - сказав він.

Шольц заявив, що їхні рішення не повинні унеможливити втечу росіян від керівництва їхньої країни.

Заборона видачі віз росіянам

Відзначимо, що в Польщі підтримують подальше введення санкції проти держави-окупанта і працюють над тим, щоб розробити механізм, що дозволяє припинити видачу віз росіянам.

Заступник Міністра закордонних справ Польщі Петро Вавжик підкреслив, що в Європейському Союзі є великі країни, які виступають проти того, щоб росіянам перестали видавати візи. Зокрема, це - Німеччина, Франція та Нідерланди.

Вавжик підкреслив, що тому Польща самостійно працює над тим, щоб обмежити видачу шенгенських віз росіянам.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю The Washington Post президент Володимир Зеленський закликав Захід заборонити в'їзд всім російським мандрівникам. Президент висловив думку, що санкції, які вже накладені на Росію, є "слабкими" порівняно із закриттям кордонів для російських громадян на один рік і повним ембарго на купівлю російських енергоносіїв.

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