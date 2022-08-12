Росіяни не повинні користуватися "шенгеном": Зеленський вимагає гарантій

Україні потрібні гарантії по шенгену для росіян-Зеленський / president.gov.ua

У найближчій перспективі має бути гарантія того, що російські вбивці і посібники тероризму не користуватимуться "шенгеном", заявив глава держави Володимир Зеленський під час вечірнього спілкування 12 серпня.

За словами Зеленського, після всього, що окупанти наробили в Україні, може бути тільки одне ставлення до Росії – як до держави-терориста. І саме з цієї точки зору слід визначатися зі ставленням до громадян Росії.

"Має бути гарантія, що російські вбивці і посібники державного терору не будуть користуватися шенгеном. Не можна руйнувати саму ідею Європи, наші спільні європейські цінності, тобто не можна перетворювати Європу на супермаркет, в якому неважливо, хто заходить, а головне, щоб людина просто розрахувалася за товари", - підкреслив глава держави.

Візовий режим з РФ

Офіційний Київ з 1 липня 2022 року запровадив візовий режим для громадян Росія. Таке рішення прийняв Кабінет Міністрів України в п'ятницю, 17 червня.

Українська держава розриває угоду з Москвою про безвізові поїздки громадян у зв'язку з безпрецедентними загрозами своїй національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності.

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