Польща припинить видачу віз росіянам - МЗС країни

Польща не видаватиме візи росіянам / Колаж фото Reuters , profi-forex.org

У Польщі скоро ухвалять рішення про припинення видачі віз громадянам Росії. Про це заявив заступник сіністра закордонних справ Польщі Петро Вавжик, повідомляє visegrad24

Таким чином, країна приєдналася до Фінляндії, Естонії, Латвії та Данії, які намагаються ввести загальноєвропейську заборону на видачу туристичних віз для росіян.

Вавжик також зазначив, що не всі країни Євросоюзу на це згодні.

"Проти цього виступають великі країни-члени, включаючи Німеччину, Францію і Нідерланди. У зв'язку з тим, що неможливо подолати опір цих країн щодо призупинення дії Угоди про спрощення візового руху для громадян РФ, Польща працює над новим рішенням", – сказав він.

Він також заявив, що Польща вже кілька місяців видає візи лише тим росіянам, які були змушені перетинати кордон через роботу - водії вантажівок, дипломати, а також особи з картою поляка і члени сімей громадян Польщі та інших країн ЄС.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю The Washington Post президент Володимир Зеленський закликав Захід заборонити в'їзд всім російським мандрівникам. Президент висловив думку, що санкції, які вже накладені на Росію, є "слабкими" порівняно із закриттям кордонів для російських громадян на один рік і повним ембарго на купівлю російських енергоносіїв.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що це рішення стане "першим кроком до бунту" в Росії.

У свою чергу глава Офісу президента Андрій Єрмак переконаний, що візовий бан це справжнє приниження для росіян.

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