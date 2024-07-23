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Візит Кулеби до Китаю: в МЗС країни сказали, на який діалог вони розраховують

Марія Николишин
23 липня 2024, 15:50
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Китайська дипломатка не згадала про необхідність дотримання принципів Статуту ООН у частині поваги до суверенітету й територіальної цілісності держав.
Візит Кулеби до Китаю: в МЗС країни сказали, на який діалог вони розраховують
Візит Кулеби до Китаю / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час переговорів із українським колегою Дмитром Кулебою, коли той приїде до КНР, закликатиме до припинення вогню й мирного врегулювання конфлікту, попри російську окупацію українських територій. Це випливає із відповіді на брифінгу речниці МЗС Китаю Мао Нін на запитання про очікування Пекіна від візиту українського топ дипломата, передає Укрінформ.

"Китайська сторона продовжить стояти на стороні миру, надавати підтримку зміцненню консенсусу в міжнародній спільноті та спільно шукати реальні шляхи врегулювання "кризи в Україні" (так у Китаї називають російську агресію проти України – ред.) політичними методами", - сказала Мао.

За її словами, "Китай завжди був за припинення вогню, а мирне врегулювання кризи відповідає інтересам кожної зі сторін".

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Варто відзначити, що у своїй відповіді китайська дипломатка не згадала про необхідність дотримання принципів Статуту ООН у частині поваги до суверенітету й територіальної цілісності держав, що вимагає від країни-агресора звільнити окуповані українські території.

Хто такий Дмитро Кулеба?

Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч та дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року, член РНБО з 13 березня 2020. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України. Дмитро Кулеба є постійним представником України при Раді Європи, посол з особливих доручень МЗС України, пише Вікіпедія.

Позиція Китаю щодо війни в Україні - що відомо

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба раніше говорив, що Китай утримується від прийняття позиції щодо війни в Україні, оскільки для нього важливо знати результат протистояння. У випадку перемоги України, КНР буде обмежена у своїх діях.

Посол США в Китаї Ніколас Бернс заявив, що Китай не дотримується нейтралітету у війні Росії проти України. Пекін на боці глави Кремля Володимира Путіна.

Полковник запасу Олег Жданов вважає, що у договорі про стратегічне партнерство, який підписали країна-агресорка Росія і Північна Корея, не виключений також слід Китаю, тому що Пекіну вигідно, щоб РФ трималася на плаву і продовжувала війну.

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війна в Україні КНР Дмитро Кулеба новини Китаю
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