Китаю вигідно, щоб РФ була на плаву і продовжувала війну: Жданов назвав причину

У договорі про стратегічне партнерство, який підписали країна-агресорка Росія і Північна Корея, не виключений також слід Китаю, тому що Пекіну вигідно, щоб РФ трималася на плаву і продовжувала війну.
Поки Росія продовжує війну проти України, КНР має певні переваги під час переговорів зі США. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.
У відповідь на запитання, чи може у договорі про співробітництво між РФ та КНДР простежуватися слід Китаю, Жданов відповів, що це цілком можливо.
"Тому що Китаю вигідно тримати Росію на плаву. Поки Росія на плаву і триває війна, у Китаю є певні преференції в рамках перемовного процесу зі США – як щодо Тайваню, так і щодо безлічі інших питань американо-китайських відносин", – зазначив військовий експерт.
Хто такий Олег Жданов
Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.
З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.
Раніше повідомлялося, що Сі Цзіньпін видав заяву про "кризу в Україні" і сказав, як Китай хоче врегулювати війну. Лідер Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою в Пекіні заявив, що Китай шукатиме врегулювання "кризи в Україні" у власний спосіб – сприяючи мирним переговорам і політичному врегулюванню.
Нагадаємо, раніше Жданов висловився про можливість війни Китаю і США. Він зауважив, що Китай, безумовно, потужна країна. Пекін, якщо почне призов резервістів, може поставити під рушницю 7,5 мільйонів солдатів. Якщо говорити про ядерний кийок, то у китайців близько 400 таких ракет, а у США – 5 тисяч, каже експерт.
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