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Китаю вигідно, щоб РФ була на плаву і продовжувала війну: Жданов назвав причину

Альона Вороніна
27 червня 2024, 04:15
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Поки РФ продовжує війну проти України, КНР може використовувати це на свою користь під час переговорів зі США.
Владимир Путин, Си Цзиньпин, Олег Жданов
Китаю вигідно, щоб РФ була на плаву і продовжувала війну, вважає Жданов/ колаж: Главред, фото: сайт Кремля, Главред

У договорі про стратегічне партнерство, який підписали країна-агресорка Росія і Північна Корея, не виключений також слід Китаю, тому що Пекіну вигідно, щоб РФ трималася на плаву і продовжувала війну.

Поки Росія продовжує війну проти України, КНР має певні переваги під час переговорів зі США. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.

У відповідь на запитання, чи може у договорі про співробітництво між РФ та КНДР простежуватися слід Китаю, Жданов відповів, що це цілком можливо.

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"Тому що Китаю вигідно тримати Росію на плаву. Поки Росія на плаву і триває війна, у Китаю є певні преференції в рамках перемовного процесу зі США – як щодо Тайваню, так і щодо безлічі інших питань американо-китайських відносин", – зазначив військовий експерт.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Раніше повідомлялося, що Сі Цзіньпін видав заяву про "кризу в Україні" і сказав, як Китай хоче врегулювати війну. Лідер Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою в Пекіні заявив, що Китай шукатиме врегулювання "кризи в Україні" у власний спосіб – сприяючи мирним переговорам і політичному врегулюванню.

Нагадаємо, раніше Жданов висловився про можливість війни Китаю і США. Він зауважив, що Китай, безумовно, потужна країна. Пекін, якщо почне призов резервістів, може поставити під рушницю 7,5 мільйонів солдатів. Якщо говорити про ядерний кийок, то у китайців близько 400 таких ракет, а у США – 5 тисяч, каже експерт.

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