Візит Байдена не передбачає: зустрічі у форматі 'Рамштайн' не відбудеться - ЗМІ

Подальших рішень у форматі "Рамштайн", за даними ЗМІ, не слід чекати раніше результатів виборів у США.

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Наступний "Рамштайн" може відбутися аж після виборів у США / Колаж: Главред, фото: The White House, скріншот

Зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" за участю лідерів країн, найімовірніше, не відбудеться у найближчий час, повідомляє ZDF.

За даними німецьких ЗМІ, на це вказує те, що президент США Джо Байден планує прибути до Німеччини у четвер, 17 жовтня. Візит американського лідера був запланований раніше, однак його відклали через ураган "Мілтон".

У програмі зазначено, що перебування Байдена в Німеччині буде значно скорочено і обмежено одним днем - 18 жовтня. Тому "Рамштайну" у найближчий час не буде.

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Журналіст ZDF Ельмар Тевессен зауважив, що найімовірніше, наступні рішення у форматі "Рамштайн" будуть ухвалюватися вже після проведення та публікації результатів виборів у США. Важливо, що наразі інших джерел, які б підтвердили цю інформацію немає.

Що таке зустрічі у форматі "Рамштайн"? Зустрічі у форматі "Рамштайн" – це серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони кількох десятків країн світу, які відбулися з метою синхронізації та прискорення надання військової зброї Україні для протистояння російському повномасштабному вторгненню та обговорення питань підтримки України після закінчення війни. Хоч ці зустрічі відбуваються у різних місцях, за ними закріпилася назва за місцем проведення першої – вона відбувалася на базі Повітряних сил США "Рамштайн" у німецькому місті Рамштайн-Мізенбах, що у федеральній землі Рейнланд-Пфальц. Зустрічі відбуваються у межах "Контактної групи з питань оборони України". У квітні 2024 року Міністерство оборони повідомило про створення формату "Рамштайн 2.0", що переходить від індивідуальних рішень до коаліційного формату за допомогою Офісу підтримки коаліцій, пише Вікіпедія.

"Рамштайн" / Інфографіка: Главред

Перенесення зустрічі у форматі "Рамштайн" - що відомо

Нагадаємо, ще 8 жовтня стало відомо, що американський президент Джо Байден відклав свою заплановану поїздку до Німеччини, де мав дати "потужний сигнал Києву" перед засіданням у форматі "Рамштайн".

Раніше повідомлялося, що засідання було заплановане на 12 жовтня. Його повинен був очолити президент США Джо Байден. Однак наразі нова дата зустрічі визначається.

Напередодні, відповідаючи на запитання, чи планують перенести засідання групи з питань оборони України, об'єднавши її із засіданням міністрів оборони НАТО 17-18 жовтня, у Пентагоні заявили, що поки що немає остаточного рішення.

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