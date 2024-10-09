Засідання у форматі "Рамштайн" відклали – ЗМІ

Наразі визначається нова дата проведення засідання.

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Засідання у форматі "Рамштайн" відклали/ колаж: Главред, фото: Міноборони України, Офіс президента України

Засідання у форматі "Рамштайн", яке планували провести в суботу, 12 жовтня, відклали. Нова дата визначається.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" із посланням на свої джерела у штаб-квартирі НАТО.

Крім цього, в РБК-Україна зазначили, що їхній поінформований співрозмовник підтвердив цю інформацію.

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Нагадаємо, засідання було заплановане на 12 жовтня. Його повинен був очолити президент США Джо Байден. Проте Байден відмінив візит на засідання через сильний ураган "Мілтон", який наближається до Сполучених Штатів Америки.

Також стало відомо, що після Байдена свій візит на засідання у форматі "Рамштайн" відмінив також державний секретар США Ентоні Блінкен.

Засідання у форматі "Рамштайн" – останні новини

Нагадаємо, прессекретарка Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що президент США Джо Байден не поїде на зустріч у форматі "Рамштайн" у Німеччині, яка запланована на суботу, 12 жовтня. Стало відомо, що у Пентагоні обговорюють можливість перенесення засідання.

Раніше Главред розповідав, що цей "Рамштайн" може стати останнім, і пояснив, чого чекати від зустрічі в Берліні. За словами Зеленського, ця зустріч мала б стати особливою – хоча б тому, що вона вперше пройде на рівні лідерів країн.

Що таке зустрічі у форматі "Рамштайн"? Зустрічі у форматі "Рамштайн" – це серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони кількох десятків країн світу, які відбулися з метою синхронізації та прискорення надання військової зброї Україні для протистояння російському повномасштабному вторгненню та обговорення питань підтримки України після закінчення війни. Хоч ці зустрічі відбуваються у різних місцях, за ними закріпилася назва за місцем проведення першої – вона відбувалася на базі Повітряних сил США "Рамштайн" у німецькому місті Рамштайн-Мізенбах, що у федеральній землі Рейнланд-Пфальц. Зустрічі відбуваються у межах "Контактної групи з питань оборони України". У квітні 2024 року Міністерство оборони повідомило про створення формату "Рамштайн 2.0", що переходить від індивідуальних рішень до коаліційного формату за допомогою Офісу підтримки коаліцій, пише Вікіпедія.

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