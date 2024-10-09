Зеленський прокоментував зірвану зустріч 'Рамштайн': причина очевидна

Зеленський надіється, що найближчим часом зустріч у форматі "Рамштайн" на рівні лідерів все ж відбудеться.

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Зеленський відреагував на зрив "Рамштайну" / колаж: Главред, фото: ОПУ

Зустріч у форматі "Рамштайн", яка мала відбутися за участі лідерів країн 12 жовтня, відклали. Президент України Володимир Зеленський прокоментував цю ситуацію.

Під третього саміту "Україна - Південно-Східна Європа" у Хорватії Володимир Зеленський вперше відреагував на зірваний "Рамштайн". За словами президента, причина перенесення зустрічі - очевидна. Стихія, яка охопила США, потребує максимальної уваги президента Байдена до внутрішньої ситуації, передає 24 канал.

"Будь-який лідер в аналогічних обставинах залишився б у своїй країні", - наголосив Зеленський. відео дня

Водночас він висловив сподівання, що найближчим часом зустріч у форматі "Рамштайн" на рівні лідерів все ж відбудеться.

Глава держави підкреслив, що на "Рамштайні" найкраще скоординувати з усіма партнерами реалізацію конкретного змісту плану перемоги, передусім, воєнних пунтків, які посилюють нас на фронті.

Які країни входять до "Рамштайн" / Інфографіка: Главред

Зустріч "Рамштайн" - останні новини

Нагадаємо, що у пресслужбі авіабази повідомили, що зустріч групи у форматі "Рамштайн" терміново переноситься. Стало відомо, що зустріч відклали, і зазначила, що ключовим фактором стала зміна планів президента США Джо Байдена через негоду у Сполучених Штатах.

Віталій Портников розповів, які наслідки можуть бути через відсутність Байдена на засіданні. За лічені дні до початку зустрічі Білий дім викотив заяву, що Байден на зустріч не приїде. За повідомленням ЗМІ, американський президент мав у Берліні зустрітися з Макроном, Шольцом і Старкером.

У ЗМІ повідомили, чому Джо Байден різко змінив плани на поїздку. Американський президент відклав свою заплановану поїздку до Німеччини, де мав дати "потужний сигнал Києву" перед засіданням у форматі "Рамштайн". Відомо, що плани неочікувано скорегував ураган "Мілтон".

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