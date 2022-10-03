ЗСУ змінили динаміку бойових дій на фронті і тепер можуть маневрувати – глава Пентагону

ЗСУ змінили динаміку бойових дій на фронті – глава Пентагону/ Reuters, Генштаб ЗСУ

Збройні сили України змінили динаміку на полі бою і тепер мають можливості для маневру. Їм вдалося зрушити ситуацію на полі бою завдяки прогресу у просуванні в Херсонській області.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє CNN. Він зазначив, що українці "показують себе дуже добре" у війні з росіянами.

"Те, що ми бачимо зараз, – це своєрідна зміна в динаміці поля бою. Вони (ЗСУ – ред.) дуже добре попрацювали в районі Харкова і перемістилися, щоб скористатися новими можливостями. Бої на Херсонщині йдуть трохи повільніше, але вони домагаються прогресу", – зазначив Остін.

У той же час він наголосив, що ЗСУ дуже ефективно застосовують ракетні системи HIMARS. Завдяки використанню цих систем українським воїнам вдалося уразити значний потенціал росіян.

За словами Остіна, успіх ЗСУ на фронті залежить не лише від обладнання, яке у них є. Справа у тому, як вони це обладнання використовують і синхронізують разом усю роботу.

Глава Пентагону зазначив, що важко передбачити подальший розвиток подій. Але він наголосив, що США і далі підтримуватимуть Україну у її боротьбі проти російської збройної агресії, і "підтримуватимуть стільки, скільки потрібно".

Війна в Україні

Нагадаємо, у ніч на 3 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Внаслідок удару окупантів пошкоджена інфраструктура і постраждали люди. Працюють всі відповідні служби. Громадян закликали дотримуватися правил безпеки.

Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував успіхи ЗСУ. Він щодня як мінімум двічі – вранці і ввечері – отримує звіти від українських військових щодо ситуації на фронті. Цього тижня найбільшу частину інформації займає перелік звільнених від ворога населених пунктів у рамках оборонної операції, що проводиться ЗСУ.

Нагадаємо, українські захисники деокупували село Торське в Донецькій області. Воно розташоване в 22 кілометрах від Кремінної в Луганській області. українські військові обстрілюють з артилерії підрозділи окупаційних військ, які намагаються закріпитися в Кремінній.

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