Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС про невизнання "переобрання" Лукашенка – ЗМІ

Угорщина стала єдиною з усіх 27 країн-членів, які відмовилися підписати цю заяву.

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Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС про невизнання "переобрання" Лукашенка/ колаж: Главред, фото: Telegram-канал Пул первого, depositphotos.com/ua

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У ЄС хотіли опублікувати спільну заяву про невизнання Лукашенка президентом

Угорщина заблокувала цю заяву – вона єдина з усіх 27 країн-членів, які її не підписали

Угорщина не погодила спільну заяву країн Євросоюзу щодо невизнання так званих президентських виборів у Білорусі, на яких уже всьоме "переміг" Олександр Лукашенко.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на поінформовані джерела у Брюсселі. Джерела видання зазначили, що у ЄС планували опублікувати спільну заяву, у якій було б сказано, що Євросоюз не визнає вибори у Білорусі, де Лукашенку "намалювали" майже 87% голосів.

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У тексті заяви наголошували, що президентські вибори у Білорусі відбувалися в умовах безпрецедентних репресій і обмеження роботи засобів масової інформації, тому їх неможливо вважати вільними, чесними та легітимними.

Зазначається, що спершу білоруська служба "Радіо Свобода" повідомляла, що проєкт заяви не підтримують Угорщина і Словаччина. Проте Словаччина згодом підтримала заяву, а Угорщина стала єдиною з усіх 27 країн-членів, які відмовилися її підписати.

Після цього Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас та єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос оприлюднили свою заяву, у якій оголосили про фіктивність та нелегітимність "виборів" білоруського президента 26 січня цього року.

Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що йому "фіолетово", чи визнають результати білоруських президентських "виборів" на Заході.

"Вибори" у Білорусі – останні новини

Як повідомляв Главред,26 січня у Білорусі відбулися президентські вибори – в МЗС України попередили Лукашенка. Окрім самопроголошеного президента Білорусі у виборах брали участь чотири інші кандидати.

За результатами виборів стало відомо, що Лукашенку "намалювали" 87,6% голосів, тому він уже всьоме нібито став "переможцем" президентських виборів у Білорусі.

Нагадаємо, в ЄС відреагували на "вибори" в Білорусі. Вибори в Білорусі, які відбулися 26 січня, не були ані вільними, ані чесними, йдеться в заяві Європейської комісії. У Єврокомісії заявили, що як тільки Білорусь стане на шлях демократичних перетворень, ЄС готовий підтримати країну.

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