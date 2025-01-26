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Набирає 87,6% голосів: хто стане новим президентом Білорусі

Ангеліна Підвисоцька
26 січня 2025, 20:31
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Попередньо, проти всіх проголосували 5,1% виборців.
вибори в Білорусі, Лукашенко
Лукашенко перемагає на президентських виборах у Білорусі / Колаж: Главред, фото: Белта, скріншот із відео

У Білорусі закінчилися голосування за нового президента країн. Уже відомі перші результати екзитполів. Про це повідомляє ТАСС і Белта.

За даними екзит-полу Білоруського комітету молодіжних організацій, було опитано виборців на більш ніж 300 виборчих дільницях. Виявляється, що на президентських виборах перемагає нинішній самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Він нібито набрав 87,6% голосів.

Інші кандидати під час голосування набрали:

відео дня
  • голова Ліберально-демократичної партії Олег Гайдукевич - 1,8% голосів,
  • підприємиця Ганна Канопацька - 1,6%,
  • перший секретар ЦК Компартії Сергій Сиранков - 2,7%,
  • голова Республіканської партії праці та справедливості Олександр Хижняк - 1,2%,
  • проти всіх проголосували 5,1% виборців.

Повідомляється, що перші дані про результати виборів від ЦВК Білорусі будуть відомі близько 2:30 27 січня (за московським часом).

Судячи з усього, це буде вже 7 термін Лукашенка на посаді президента Білорусі.

Лукашенко
Лукашенко перемагає на виборах у Білорусі / фото: скріншот Вікіпедія

Заяви Лукашенка щодо України - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, самопроголошений президент Білорусі та чинний кандидат на "виборах" Олександр Лукашенко заявив, що розв'язка українського конфлікту може відбутися у 2025 році. За повідомленнями білоруських ЗМІ, він наголосив, що завершення війни цього року не передбачається, і конфлікт між Росією та Україною триватиме й надалі.

На прес-конференції після голосування Лукашенко зазначив, що Білорусь поступово має готувати нове покоління до керівництва країною. Відповідаючи на запитання, кого він бачить своїм наступником, Лукашенко підкреслив, що не має на увазі власних дітей. За його словами, майбутні президенти - це нинішні губернатори, нинішні міністри, вищі посадові особи.

На пресконференції Лукашенко не забув згадати й Україну. Він заявив, що у 2025 році "буде якась розв'язка українського конфлікту". Водночас, як передають білоруські ЗМІ, за його словами, не йдеться про закінчення війни цього року. Лукашенко переконаний, що конфлікти між країною-агресором Росією та Україною триватимуть і далі.

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Чому Лукашенка називають самопроголошеним президентом?

Олександр Григорович Лукашенко - білоруський проросійський політик, державний і військовий діяч, де-факто - Президент Білорусі та Верховний головнокомандувач ЗС Білорусі з 20 липня 1994 року. Переобирався на пост президента на виборах 2001, 2006, 2010, 2015 і 2020. Після виборів 2020 року його легітимність не визнає Європейський Союз, США, Велика Британія, Канада, Україна та низка інших держав із 23 вересня того року, пише Вікіпедія.

Через авторитарний режим правління, використання адміністративного ресурсу на виборах, обмеження свободи ЗМІ, репресії противників режиму тощо. Лукашенка часто називають "останнім диктатором Європи".

24 лютого 2022 року, після початку вторгнення Росії в Україну, надав територію Білорусі російським військам як плацдарм для просування в Україну і здійснення ракетних обстрілів; таким чином зробив Білорусь фактичним учасником війни. До цього російські війська вже перебували на території Білорусі, але офіційно "на військових навчаннях".

Результати президентських виборів у Білорусі 2020 року, в яких офіційно переміг Лукашенко, були широко розкритиковані як сфальсифіковані та спричинили найбільші за час його правління масові протестні акції.

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