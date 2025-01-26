Фіктивні та позбавлені легітимності: в ЄС відреагували на "вибори" в Білорусі

Єврокомісії заявили, як тільки Білорусь стане на шлях демократичних перетворень, ЄС готовий підтримати країну.

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Так звані "вибори" в Білорусі — фальшиві / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скріншот із відео

Коротко:

Вибори Лукашенка фіктивні та позбавлені легітимності

ЄС буде продовжувати запроваджувати санкції проти режиму

Вибори в Білорусі, які відбулися 26 січня не були ані вільними, ані чесними. Про це йдеться в заяві Європейської комісії.

Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас та єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос заявили, що нещадні та безпрецедентні репресії проти прав людини, обмеження політичної участі та доступу до незалежних ЗМІ в Білорусі позбавили виборчий процес будь-якої легітимності.

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Представники ЄС закликали білоруський режим негайно та беззастережно звільнити всіх політичних в’язнів, понад тисячу з яких утримують безпідставно, включно з працівником Представництва Європейського Союзу.

Крім того, рішення режиму Лукашенка запросити спостерігачів БДІПЛ/ОБСЄ лише за 10 днів до виборів позбавило цей незалежний орган доступу до ключових етапів виборчого процесу.

"Це ще один доказ повної відсутності довіри до цих виборів... З цих причин, а також через участь білоруського режиму в агресивній війні Росії проти України та її гібридних атаках проти своїх сусідів, ЄС продовжуватиме запроваджувати обмежувальні та цілеспрямовані заходи проти режиму, водночас фінансово підтримуючи громадянське суспільство, білоруські демократичні сили у вигнанні та білоруську культуру", – йдеться в заяві.

Каллас додала, як тільки Білорусь стане на шлях демократичних перетворень, ЄС готовий підтримати країну у стабілізації її економіки та реформуванні її інституцій.

Тим часом президент Литви зазначив, що Лукашенко вкотре використовує зовнішні атрибути демократії, щоб залишитися при владі. Але він не був і не буде легітимним президентом Білорусі.

"Громадяни Білорусі заслуговують на більше. Вони заслуговують на те, щоб обирати своїх лідерів на вільних і чесних виборах. Бути вільними від масового стеження, беззаконня, залякування. Жити в країні, вільній від принизливого політичного, економічного та військового підпорядкування Росії", — написав Гітанас Науседа в соцмережі Х.

Вибори в Білорусі - останні новини

Як писав Главред, 26 січня у Білорусі відбулися так звані президентські вибори, участь у яких знову взяв самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко. По усій країні були відкриті дільниці для голосування, загалом їх створено 5325. Що цікаво, у виборах беруть участь ще четверо кандидатів, окрім Лукашенка. Щоправда, їх називають "підтанцовкою" самопроголошеного президента.

Згодом на пресконференції після голосування Лукашенко зазначив, що Білорусь поступово має готувати нове покоління до керівництва країною. Відповідаючи на питання, кого він бачить своїм наступником, Лукашенко підкреслив, що не має на увазі власних дітей. За його словами, майбутні президенти - це нинішні губернатори, нинішні міністри, вищі посадові особи.

На пресконференції Лукашенко не забув згадати й Україну. Він заявив, що у 2025 році "буде якась розв'язка українського конфлікту". Водночас як передають білоруські ЗМІ, за його словами, не йде мова про закінчення війни цього року. Лукашенко переконаний, що конфлікти між країною-агресоркою Росією та Україною триватимуть і далі.

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