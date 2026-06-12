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"Нам буде нелегко": прогноз щодо блокування Польщею вступу України до ЄС

Олексій Тесля
12 червня 2026, 18:52
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У Польщі існує досить суперечливе ставлення до України, каже Петро Олещук.
Петро Олещук прокоментував загострення відносин між Україною та Польщею / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Facebook П.Олещука

Важливе із заяв Олещука:

  • Між Україною та Польщею існують серйозні давні суперечності
  • Існують ризики з боку Польщі при ратифікації вступу України до ЄС

Політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка Петро Олещук прокоментував загострення відносин між Польщею та Україною.

"Це відображення системної політики в Польщі, де існує досить суперечливе ставлення до України, до українських політиків і до української держави. І все це періодично проявляється в польській політиці. Також вплив має і фактор українців у Польщі. Все це в комплексі і формує нинішню складну ситуацію", – підкреслив він у коментарі Главреду.

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Експерт зазначив, що цей скандал сам по собі є скоріше симптомом, а не причиною.

"Причина полягає в тому, що між Україною та Польщею існують досить серйозні давні суперечності, які, мабуть, значно виходять за межі суто історичних питань. Це стосується також геополітичної ролі, яку кожна країна бачить для себе у Східній Європі", – вважає він.

За словами політолога, стратегічно це ще й прояв певної конкуренції, яку Польща бачить з боку України.

"Адже Польща давно позиціонує себе як східний щит Європи і головну державу регіону, орієнтовану на Захід. І тут Україна зі своїм протистоянням Росії, новітніми технологіями, європейськими амбіціями також претендує на важливу роль. Тому, коротко кажучи, мій висновок такий: все це надовго. Незалежно від того, хто очолюватиме Україну чи Польщу, ця тема періодично виникатиме знову", – попередив він.

У чому небезпека для євроінтеграції України

Також, за словами співрозмовника, не можна виключати появи проблем і з ратифікацією вступу України до Європейського Союзу з боку Польщі.

"Причому всі ці історичні питання будуть використовуватися як привід, тоді як реальна причина, на мій погляд, полягатиме в тому, що Польща побоюється посилення ролі України в рамках ЄС. Наприклад, того, що Україна претендуватиме на більшу частку європейських субсидій", — пояснив він.

Олещук додав, що головна причина — це конкуренція України та Польщі як двох найбільших держав регіону.

"Тому що інші східноєвропейські держави значно менші. Навіть серед країн ЄС це так. Ні Словаччина, ні Чехія, ні Угорщина, ні навіть Румунія. Хоча Румунію ще можна вважати певною мірою порівнянною з Україною та Польщею. Усі інші держави значно менші й відіграють принципово іншу геополітичну роль. Тому з Польщею нам буде непросто ще багато років.

Тому, незважаючи на всі ці заяви, глобально якихось різких змін поки що не буде. Просто тому, що Польща прекрасно розуміє ризики та загрози, які для неї створює Росія. Водночас, повторюся, на етапі євроінтеграції України ця тема періодично повертатиметься", – резюмував він.

Експерт про ризики погіршення відносин між Україною та Польщею

На тлі чергового загострення дискусій навколо історичних питань експерти все частіше говорять про можливі наслідки для українсько-польського партнерства. Політолог Віктор Андрусів проаналізував реакцію польського політичного істеблішменту на рішення України вшанувати пам'ять діячів УПА та звернув увагу на зростаючу напругу між двома країнами.

За його оцінкою, посилення взаємної недовіри може негативно позначитися не тільки на політичному діалозі, а й на перспективах подальшої співпраці в економічній та геополітичній сферах. Андрусів вважає, що затягування подібних суперечок може призвести до втрачених можливостей та ослаблення стратегічної взаємодії між Києвом і Варшавою.

Раніше Главред повідомляв, що в МЗС України відреагували на невдоволення Польщі у зв'язку з присвоєнням Окремому центру спецоперацій "Північ" почесного найменування на честь героїв УПА. Глава відомства Андрій Сибіга пояснив, що рішення було ініціативою самих військових і спрямовано на вшанування борців проти російського панування, а не на загострення відносин з Варшавою.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск публічно закликав президентів України та Польщі провести прямий діалог на тлі загострення суперечки, спричиненої перейменуванням українського спецпідрозділу на честь героїв УПА.

Як повідомлялося раніше, Польща не підтримує ідею швидкого вступу України до ЄС. За словами глави МЗС Польщі Радослава Сікорського, Київ повинен пройти повний шлях євроінтеграції без будь-яких винятків, виконавши всі умови.

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Про персону: Петро Олещук

Петро Олещук - політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка. Народився в Прип'яті в 1983 році. Закінчив у 2006 році філософський факультет університету імені Шевченка. Автор понад 30 наукових праць з політології, пише my.ua.

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