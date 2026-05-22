Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Регіони

Не 60 гривень: експерт розповів, скільки насправді має коштувати проїзд у Києві

Сергій Кущ
22 травня 2026, 19:45
google news Підпишіться
на нас в Google
Експерт наголосив, що під час обговорення нових тарифів влада не провела повноцінного аналізу.
Експерт розповів, скільки насправді має коштувати проїзд у Києві
Експерт розповів, скільки насправді має коштувати проїзд у Києві / колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези:

  • Експерт назвав тарифи КМДА завищеними
  • Подорожчання може відлякати пасажирів
  • Київ ризикує зіткнутися зі зростанням автомобілізації

У Києві знову заговорили про можливе підвищення вартості проїзду в громадському транспорті. Але реальні економічно обґрунтовані тарифи значно нижчі за ті цифри, які раніше озвучували в КМДА.

Про це в інтерв'ю Главреду заявив транспортний аналітик, співзасновник громадської організації "Пасажири Києва" Олександр Гречко.

відео дня

Раніше в Київській міській державній адміністрації називали вартість поїздки в метро понад 60 гривень, а в наземному комунальному транспорті — понад 40 гривень. Пізніше, після громадського резонансу, цифри скоригували: у КМДА почали стверджувати, що собівартість поїздки в метро становить трохи більше 40 гривень, а в наземному транспорті — близько 24 гривень.

Однак, за словами експерта, навіть ці показники є завищеними.

"За нашими підрахунками, сумарна собівартість проїзду в наземному транспорті становить приблизно 21 гривню, а в метрополітені — близько 26 гривень. Тому тарифи, запропоновані КМДА, далекі від адекватних. Їх просто підвищили в чотири рази шляхом множення на певний коефіцієнт", — зазначив Гречко.

Експерт підкреслив, що під час обговорення нових тарифів влада не провела повноцінного аналізу того, як подорожчання вплине на пасажиропотік і поведінку киян.

"Не було нормального розрахунку того, як це вплине на пасажиропотік: чи будуть люди й надалі користуватися громадським транспортом або почнуть від нього відмовлятися; чи купуватимуть запропоновані проїзні за 5000 гривень; чи користуватимуться пересадочними квитками, в яких фактично немає сенсу, тому що вони коштують 60 гривень", — пояснив він.

За його словами, різке підвищення вартості проїзду може призвести до зворотного ефекту — люди почнуть пересідати на автомобілі, маршрутки або альтернативний транспорт.

Експерт навів приклад: якщо одна поїздка коштуватиме 30 гривень, то щоденні витрати на дорогу до роботи і назад становитимуть близько 120 гривень. За місяць це вже приблизно 2500 гривень, що для багатьох порівнянно з витратами на пальне для власного автомобіля.

"Тобто за ці гроші людина може їздити на автомобілі, часто швидше і з більшим комфортом", — підкреслив він.

Крім того, частина пасажирів може віддати перевагу маршруткам, особливо якщо вони рухатимуться швидше за комунальний транспорт навіть за аналогічної вартості проїзду.

На думку фахівця, така політика лише поглибить проблеми міського транспорту.

"Якщо менше людей користуватимуться громадським транспортом, то собівартість однієї поїздки зростатиме, а дотацій з бюджету знадобиться ще більше", — зазначив експерт.

Він також попередив, що в результаті Київ може зіткнутися з подальшою автомобілізацією міста та поступовим руйнуванням системи комунального транспорту.

Зазначимо, що в Черкасах нещодавно обговорювали плани різкого підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті, включаючи тролейбуси та маршрутки, а голова місцевого транспортного департаменту наполягав на економічній необхідності таких змін для збереження якості послуг та стабільності перевезень. Цей крок викликав серйозний резонанс серед мешканців міста, які висловили побоювання щодо зростання фінансового навантаження на сім'ї. Детальніше про ситуацію з тарифами в Черкасах можна дізнатися за посиланням "стрибок цін на проїзд у тролейбусах і маршрутках".

Як раніше повідомляв Главред, у Києві було проведено розрахунки собівартості проїзду, які показали, що реальні економічно обґрунтовані тарифи значно нижчі за запропоновані столичним урядом. Аналітик і співзасновник організації "Пасажири Києва" Олександр Гречко підкреслив, що завищення тарифів може призвести до падіння пасажиропотоку та збільшення навантаження на особистий автотранспорт, що негативно позначиться на екології та завантаженості доріг.

В одному з міст України озвучили можливість зниження вартості проїзду в громадському транспорті, що стало несподіваним контрастом із столичними планами підвищення тарифів. Місцева влада аргументувала цей захід прагненням підтримати соціально незахищені категорії населення та стимулювати використання міського транспорту як альтернативи особистим авто. Подробиці щодо можливого здешевлення проїзду доступні в матеріалі про проїзд у громадському транспорті в одному з міст України.

Вам може бути цікаво:

Про особу: Олександр Гречко

Олександр Гречко — транспортний аналітик, урбаніст і співзасновник громадської організації "Пасажири Києва", яка займається питаннями розвитку громадського транспорту, тарифної політики, безпеки та зручності міської мобільності. Він регулярно коментує проблеми транспортної інфраструктури Києва, зокрема вартість проїзду, роботу метро, трамваїв, тролейбусів, автобусів та приватних перевізників.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Києва вартість проїзду Олександр Гречко
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Тристоронні переговори між Україною, Росією та США призупинено – Рубіо

Тристоронні переговори між Україною, Росією та США призупинено – Рубіо

20:15Світ
Справжній Армагеддон: Києвом пронісся дощ із градом, все пливе

Справжній Армагеддон: Києвом пронісся дощ із градом, все пливе

19:38Синоптик
Путін віддав наказ організувати удар помсти по Україні: що сталося

Путін віддав наказ організувати удар помсти по Україні: що сталося

17:40Війна
Реклама

Популярне

Більше
Чи можна батьківські обручки віддати дітям: відповідь священника

Чи можна батьківські обручки віддати дітям: відповідь священника

Про кондиціонер можна забути: як охолодити кімнату за лічені хвилини

Про кондиціонер можна забути: як охолодити кімнату за лічені хвилини

Таро обіцяють погані новини та великий дохід: на кого чекає приголомшливий червень 2026

Таро обіцяють погані новини та великий дохід: на кого чекає приголомшливий червень 2026

Держдеп США схвалив важливу оборонну угоду з Києвом: що відомо

Держдеп США схвалив важливу оборонну угоду з Києвом: що відомо

Трьох знаків зодіаку чекає новий етап у житті: хто вийде на п’єдестал

Трьох знаків зодіаку чекає новий етап у житті: хто вийде на п’єдестал

Последние новости

21:12

Гниють і не червоніють: що потрібно зробити, щоб не залишитися без помідорів

20:20

"Було дуже важко": Наталка Денисенко назвала свою ідеальну вагу

20:15

Тристоронні переговори між Україною, Росією та США призупинено – Рубіо

19:55

Вони завжди отримують усе: 10 жіночих імен, які приносять везіння

19:45

Не 60 гривень: експерт розповів, скільки насправді має коштувати проїзд у Києві

Отримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна "витягують" тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляютьсяОтримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна «витягують» тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляються
19:38

Справжній Армагеддон: Києвом пронісся дощ із градом, все пливеВидео

19:22

"Від Bonjour до Au revoir": серіал "Емілі в Парижі" завершиться шостим сезоном

19:19

Буданов виконує неймовірну роботу, - американський блогер

19:14

По 10–20 гривень щомісяця: у клієнтів Ощадбанку зникають гроші з карток

Реклама
19:10

Денисенко назвав головний результат візиту Путіна до Пекінамнение

19:04

Братки цвістимуть влітку: що треба зробити із квітами вже зараз

18:46

Бабуся відмовилася від особняка за мільйони біля моря і зробила щось неймовірне

18:12

Мешканців міста Харківської області закликають не виходити на вулицю — деталі

18:11

Шкідники оминатимуть грядку з помідорами: які рослини слід висадити поруч

17:43

Вчені розкрили таємницю пірамід, яка дозволяє "обманювати" навіть сили природи

17:40

Путін віддав наказ організувати удар помсти по Україні: що сталося

17:03

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці двох дітей за 29 с

16:56

Пішов у СЗЧ та погрожував підпалом: ВСП затримала "Полтавського палія"

16:44

Батьки відправили дітей до лісу з пов'язками на очах "по скарби"

16:41

Господарів закликали обприскати вхідні двері лимоном у травні: у чому причина

Реклама
16:33

Новий стрибок долара та євро: яким буде курс валют 25 травня

16:24

Урожай томатів нікуди буде подіти: що обов'язково потрібно зробити в травні

16:12

Блакитний Місяць незабаром принесе щастя трьом знакам зодіаку — хто вони

15:59

Українців попередили про сильний шторм: будуть грозові зливи та шквали

15:56

Термометри покажуть рекордні значення: аномальна спека насувається на Європу

15:47

Кіт навчився "говорити" і розкритикував гучну музику господиніВидео

15:36

Зрозуміють лише українці: 11 складних слів, які збивають з пантелику навіть перекладачів

15:17

Чоловік кинув бойову гранату у двір багатоповерхівки в Житомирі: як покарали зловмисника

15:13

"Вона з’їла всі мої мізки": EL Кравчук розповів про конфлікт із Могилевською

15:12

Дрони РФ вдарили по Полтавщині: спалахнула пожежа, є руйнуванняФото

15:10

В Угорщині зробили неочікувану заяву про мир в Україні - що сказали

15:05

Порошенко створив тиловий батальйон, куди фіктивно оформив майже півсотні підлеглих - ветеран

15:05

Маршрутки можуть подорожчати до 35-40 гривень: Гречко - про нові тарифи на проїзд у Києві

15:00

Гороскоп Таро на завтра, 23 травня: Овнам — діяти, Левам — насолода

14:58

Дар’я чи Дарина — мовознавець пояснив, як правильно говорити українською

14:45

Ігор Кондратюк розповів, скільки мільйонів заробив за рікВидео

14:33

"Стан досить тяжкий": як проходить лікування оленя Бориса після двох ДТП

14:29

Китайський гороскоп на завтра, 23 травня: Кроликам - метушня, Півням - зриви

14:19

"Зміцнюємо єдність між військовими, ветеранами та цивільними", - ГВР прозвітував за рік роботи

14:14

Гарний варіант: актриса "Дизель Шоу" розповіла, чому її постійно кличуть заміж

Реклама
14:13

Тарифи на проїзд у Тернополі рекордно зростуть: скільки доведеться платити

14:13

Таємна функція овочечистки допомагає швидко чистити картоплюВидео

14:05

Москва опустіє на тлі потужних атак ЗСУ: експерт назвав умову

14:03

Хто заробляє найбільше: вчені назвали найуспішніші знаки зодіаку

13:54

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін новости компании

13:50

Чому 23 травня не можна розповідати про свої плани: яке церковне свято

13:40

Понад 600 000 гривень для центру "Титанові": глядачі "Караоке на майдані" об’єдналися заради допомоги ветеранам

13:29

Ніч за 80 тисяч гривень: Решетник з дружиною поїхали до Туреччини, щоб побути наодинці

13:26

Казати "ревень" неправильно: як насправді слід називати рослину українською

13:23

Приємний ціновий сюрприз: які продукти скоро відчутно подешевшають

Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ХарковаНовини ЖитомираНовини ПолтавиНовини ОдесиНовини СумНовини Черкаси
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти