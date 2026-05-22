Не 60 гривень: експерт розповів, скільки насправді має коштувати проїзд у Києві

Експерт наголосив, що під час обговорення нових тарифів влада не провела повноцінного аналізу.

https://glavred.net/regions/ne-60-griven-ekspert-raskryl-skolko-na-samom-dele-dolzhen-stoit-proezd-v-kieve-10767020.html Посилання скопійоване

Експерт розповів, скільки насправді має коштувати проїзд у Києві / колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези:

Експерт назвав тарифи КМДА завищеними

Подорожчання може відлякати пасажирів

Київ ризикує зіткнутися зі зростанням автомобілізації

У Києві знову заговорили про можливе підвищення вартості проїзду в громадському транспорті. Але реальні економічно обґрунтовані тарифи значно нижчі за ті цифри, які раніше озвучували в КМДА.

Про це в інтерв'ю Главреду заявив транспортний аналітик, співзасновник громадської організації "Пасажири Києва" Олександр Гречко.

відео дня

Раніше в Київській міській державній адміністрації називали вартість поїздки в метро понад 60 гривень, а в наземному комунальному транспорті — понад 40 гривень. Пізніше, після громадського резонансу, цифри скоригували: у КМДА почали стверджувати, що собівартість поїздки в метро становить трохи більше 40 гривень, а в наземному транспорті — близько 24 гривень.

Однак, за словами експерта, навіть ці показники є завищеними.

"За нашими підрахунками, сумарна собівартість проїзду в наземному транспорті становить приблизно 21 гривню, а в метрополітені — близько 26 гривень. Тому тарифи, запропоновані КМДА, далекі від адекватних. Їх просто підвищили в чотири рази шляхом множення на певний коефіцієнт", — зазначив Гречко.

Експерт підкреслив, що під час обговорення нових тарифів влада не провела повноцінного аналізу того, як подорожчання вплине на пасажиропотік і поведінку киян.

"Не було нормального розрахунку того, як це вплине на пасажиропотік: чи будуть люди й надалі користуватися громадським транспортом або почнуть від нього відмовлятися; чи купуватимуть запропоновані проїзні за 5000 гривень; чи користуватимуться пересадочними квитками, в яких фактично немає сенсу, тому що вони коштують 60 гривень", — пояснив він.

За його словами, різке підвищення вартості проїзду може призвести до зворотного ефекту — люди почнуть пересідати на автомобілі, маршрутки або альтернативний транспорт.

Експерт навів приклад: якщо одна поїздка коштуватиме 30 гривень, то щоденні витрати на дорогу до роботи і назад становитимуть близько 120 гривень. За місяць це вже приблизно 2500 гривень, що для багатьох порівнянно з витратами на пальне для власного автомобіля.

"Тобто за ці гроші людина може їздити на автомобілі, часто швидше і з більшим комфортом", — підкреслив він.

Крім того, частина пасажирів може віддати перевагу маршруткам, особливо якщо вони рухатимуться швидше за комунальний транспорт навіть за аналогічної вартості проїзду.

На думку фахівця, така політика лише поглибить проблеми міського транспорту.

"Якщо менше людей користуватимуться громадським транспортом, то собівартість однієї поїздки зростатиме, а дотацій з бюджету знадобиться ще більше", — зазначив експерт.

Він також попередив, що в результаті Київ може зіткнутися з подальшою автомобілізацією міста та поступовим руйнуванням системи комунального транспорту.

Зазначимо, що в Черкасах нещодавно обговорювали плани різкого підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті, включаючи тролейбуси та маршрутки, а голова місцевого транспортного департаменту наполягав на економічній необхідності таких змін для збереження якості послуг та стабільності перевезень. Цей крок викликав серйозний резонанс серед мешканців міста, які висловили побоювання щодо зростання фінансового навантаження на сім'ї. Детальніше про ситуацію з тарифами в Черкасах можна дізнатися за посиланням "стрибок цін на проїзд у тролейбусах і маршрутках".

Як раніше повідомляв Главред, у Києві було проведено розрахунки собівартості проїзду, які показали, що реальні економічно обґрунтовані тарифи значно нижчі за запропоновані столичним урядом. Аналітик і співзасновник організації "Пасажири Києва" Олександр Гречко підкреслив, що завищення тарифів може призвести до падіння пасажиропотоку та збільшення навантаження на особистий автотранспорт, що негативно позначиться на екології та завантаженості доріг.

В одному з міст України озвучили можливість зниження вартості проїзду в громадському транспорті, що стало несподіваним контрастом із столичними планами підвищення тарифів. Місцева влада аргументувала цей захід прагненням підтримати соціально незахищені категорії населення та стимулювати використання міського транспорту як альтернативи особистим авто. Подробиці щодо можливого здешевлення проїзду доступні в матеріалі про проїзд у громадському транспорті в одному з міст України.

Вам може бути цікаво:

Про особу: Олександр Гречко Олександр Гречко — транспортний аналітик, урбаніст і співзасновник громадської організації "Пасажири Києва", яка займається питаннями розвитку громадського транспорту, тарифної політики, безпеки та зручності міської мобільності. Він регулярно коментує проблеми транспортної інфраструктури Києва, зокрема вартість проїзду, роботу метро, трамваїв, тролейбусів, автобусів та приватних перевізників.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред