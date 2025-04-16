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Вашингтон виводить бригади з Європи: прогноз скорочення контингенту США

Олексій Тесля
16 квітня 2025, 21:46
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Безпека Європи може посилиться за рахунок більшої участі самих європейців у зміцненні обороноздатності, вважає Роман Світан.
B-52H, НАТО
США можуть вивести контингент із Європи / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, nato.int

Головне:

  • Світан оцінив імовірність виведення військ США з країн Європи
  • Обговорюється питання про переміщення деяких американських частин

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан оцінив імовірність того, що Сполучені Штати ухвалять рішення і виведуть половину своїх військ із країн Східної Європи.

"Ідеться тільки про виведення тих 20 тисяч військовослужбовців, яких у 2022 році американці ввели в основному в Польщу і Румунію, а не про виведення американських військ із Європи з технікою і боєприпасами. Це питання не стоїть і не буде навіть проговорюватися", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт упевнений у тому, що американські військові ніколи не підуть із Європи, оскільки деякі пускові установки і механізми американського ППО, розташовані в європейських країнах, обслуговуються американськими військовослужбовцями.

"Припустимо, американська система ПРО Aegis ("Іджіс"), пускові установки якої розташовані на кораблях, розташованих по периметру Європи. Основні локатори космічного контролю системи Aegis - у Туреччині. Одна пускова установка Aegis перебуває в Румунії, інша - з 13 листопада минулого року в Польщі, в Редзіково. Йдеться про пускові установки МК-41, які заряджені 64 ракетами СМ-3 дальнього космічного перехоплення на висоті 1,5 тисячі км, дальність - 2,5 тисячі км. Так ось пускові установки системи Aegis обслуговуються американцями. Усе це - ППО Америки. Це перший пояс контролю, тому ніхто нікуди американські війська з Європи не виведе", - переконаний він.

Співрозмовник пояснив, що на сьогодні обговорюється питання про переміщення деяких американських частин.

"10 тисяч осіб - це всього дві бригади. Вони заводилися для супроводу американських вантажів, які три роки за різними програмами рухалися в Україну. Тепер, коли переміщення вантажів припинилося, постало питання про те, куди подіти цих американських військовослужбовців <...> Загалом, нічого страшного не відбувається. Жодних глобальних змін у структурі безпеки Європи немає і не передбачається. Навіть навпаки, безпека Європи посилюється за рахунок більшої участі самих європейців у зміцненні обороноздатності", - додав Світан.

Дивіться відео - інтерв'ю Романа Світана:

Як повідомляв Главред, РФ відпрацювала напад на країни НАТО. Москва, ймовірно, буде прагнути вийти до кордонів Туркуського договору 1743 року, стверджує фінське видання.

Ситуація на фронті та дії агресора Росії вказують на те, що Кремль не налаштований на переговори з Україною та встановлення тривалого миру. Москва формує нові військові дивізії, посилює співпрацю з КНДР і демонструє підготовку до потенційного конфлікту з НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни.

Європа готується до війни з Росією. І як би РФ не гархорилася, у цій війні вона зіткнеться з тим, до чого не буде готова, вважає журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

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Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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