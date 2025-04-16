Вашингтон виводить бригади з Європи: прогноз скорочення контингенту США

Безпека Європи може посилиться за рахунок більшої участі самих європейців у зміцненні обороноздатності, вважає Роман Світан.

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США можуть вивести контингент із Європи / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, nato.int

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Світан оцінив імовірність виведення військ США з країн Європи

Обговорюється питання про переміщення деяких американських частин

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан оцінив імовірність того, що Сполучені Штати ухвалять рішення і виведуть половину своїх військ із країн Східної Європи.

"Ідеться тільки про виведення тих 20 тисяч військовослужбовців, яких у 2022 році американці ввели в основному в Польщу і Румунію, а не про виведення американських військ із Європи з технікою і боєприпасами. Це питання не стоїть і не буде навіть проговорюватися", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт упевнений у тому, що американські військові ніколи не підуть із Європи, оскільки деякі пускові установки і механізми американського ППО, розташовані в європейських країнах, обслуговуються американськими військовослужбовцями.

"Припустимо, американська система ПРО Aegis ("Іджіс"), пускові установки якої розташовані на кораблях, розташованих по периметру Європи. Основні локатори космічного контролю системи Aegis - у Туреччині. Одна пускова установка Aegis перебуває в Румунії, інша - з 13 листопада минулого року в Польщі, в Редзіково. Йдеться про пускові установки МК-41, які заряджені 64 ракетами СМ-3 дальнього космічного перехоплення на висоті 1,5 тисячі км, дальність - 2,5 тисячі км. Так ось пускові установки системи Aegis обслуговуються американцями. Усе це - ППО Америки. Це перший пояс контролю, тому ніхто нікуди американські війська з Європи не виведе", - переконаний він.

Співрозмовник пояснив, що на сьогодні обговорюється питання про переміщення деяких американських частин.

"10 тисяч осіб - це всього дві бригади. Вони заводилися для супроводу американських вантажів, які три роки за різними програмами рухалися в Україну. Тепер, коли переміщення вантажів припинилося, постало питання про те, куди подіти цих американських військовослужбовців <...> Загалом, нічого страшного не відбувається. Жодних глобальних змін у структурі безпеки Європи немає і не передбачається. Навіть навпаки, безпека Європи посилюється за рахунок більшої участі самих європейців у зміцненні обороноздатності", - додав Світан.

Дивіться відео - інтерв'ю Романа Світана:

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Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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