'У яблучко': Трамп заявив про знищення всіх ядерних об'єктів Ірану

Президент США сказав, що його заява підтверджується супутниковими знімками.

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За словами Трапа, шкоди було завдано всім ядерним об'єктам в Ірані / Колаж: Главред, фото: SalamPix/abaca/picture alliance, facebook.com/DonaldTrump

Головні тези Трампа:

Ядерні об'єкти в Ірані знищено

Найбільшої шкоди завдано під землею

Знищення об'єктів підтверджується супутниковими знімками

Глава Білого дому Дональд Трамп стверджує, що США в рамках своєї атаки на Іран знищили всі ядерні об'єкти в країні. За його словами, це підтверджують супутникові знімки.

"Монументальної шкоди було завдано всім ядерним об'єктам в Ірані, як показують супутникові знімки. Знищення - точний термін", - написав Трамп у соцмережі Truth Social.

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Він повідомив, що дах однієї з конструкцій, яка була врізана в скелю, опинився нижче рівня землі. Ба більше, найбільшої шкоди, як стверджує Трамп, завдано під землею.

"Показана біла конструкція глибоко врізана в скелю, навіть її дах знаходиться значно нижче рівня землі, і повністю захищена від полум'я. Найбільшої шкоди було завдано набагато нижче рівня землі. У яблучко", - зазначив глава Білого дому.

Скріншот поста Трампа в Truth Social

У свою чергу, видання Reuters повідомляє, що ядерний об'єкт Ірану в Фордо міг бути зруйнований, проте він розташований глибоко під землею, і підтверджень цьому немає, крім супутникових знімків поверхні.

Колишній ядерний інспектор ООН Девід Олбрайт, який очолює Інститут науки та міжнародної безпеки, сказав, що протибункерні бомби могли пробити ядерні об'єкти.

"Я припустив би, що об'єкт, ймовірно, згорів", - сказав він.

У свою чергу, науковий співробітник CNA Corporation Декер Евелет, який спеціалізується на супутникових знімках, зазначив, що зал із "сотнями центрифуг" знаходиться надто глибоко, щоб збитки можна було оцінити за супутниковими знімками.

На кадрах видно шість воронок, ймовірно від бомб, а також розкидана земля.

Супутникове фото після удару по ядерних об'єктах Ірану / Maxar Technologies/Reuters

Також Reuters, з посиланням на неназваного високопосадовця Ірану, повідомляло, що більша частина майже збройового 60% високозбагаченого урану була нібито переміщена в інше місце перед атакою США.

Удар США по Ірану - що відомо

Як писав Главред, у ніч на 13 червня армія Ізраїлю завдала ударів по території Ірану. Операція отримала назву "Левовий народ". Відтоді обидві країни обмінюються взаємними ударами.

У своєму зверненні прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що мета операції - завдати удару по ядерній інфраструктурі, заводах із виробництва балістичних ракет і військовому потенціалу Ірану. Він підкреслив, що кампанія триватиме "стільки, скільки буде потрібно".

У ніч на 22 червня стало відомо, що американські війська вразили об'єкти іранської ядерної програми в Ісфахані, Натанзі та у Фордо.

Секретний ядерний об'єкт Ірану / Інфографіка: Главред ​

За даними Fox News, США скинули шість проникаючих бомб на ядерний об'єкт у Фордо і 30 ракет Tomahawk по ядерних об'єктах у Натанзі та Ісфахані.

Трамп заявив, що США вдалося "вирвати бомбу з рук Ірану". Причому це сталося до того, як Тегеран встиг її використати.

Держсекретар Марко Рубіо заявив, що США поки що не готують нових операцій проти Ірану. Також він сказав, що протягом ще кількох днів ніхто не знатиме, чи перемістив Іран частину своїх ядерних матеріалів до ударом Америки.

Після ударів США по території Ірану низка політиків різко розкритикували рішення президента Дональда Трампа. Вони зазначили, що такі дії абсолютно й однозначно є підставою для імпічменту.

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