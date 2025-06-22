Після атаки на Іран: у США заговорили про імпічмент Трампа, деталі

В США наголосили, що Трамп не погодив рішення про нанесення удару по Ірану з Конгресом.

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В США розкритикували дії Трампа / колаж: Главред, фото: ОП, Голос Америки

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Американські політики розкритикували Трампа через удар по Ірану

За їх словами, такі дії є підставою для імпічменту

Після ударів США по території Ірану низка політиків різко розкритикували рішення президента Дональда Трампа. Вони наголосили, що такі дії абсолютно й однозначно є підставою для імпічменту.

Так, за словами конгресвумен від Демократичної партії Александрії Окасіо-Кортес, президент Трамп не погодив рішення про нанесення удару по Ірану з Конгресом.

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"Він (Трамп, - ред.) імпульсивно ризикнув розпочати війну, яка може затягнути нас у пастку на кілька поколінь. Це абсолютна і чітка підстава для імпічменту", - йдеться у повідомленні.

Сенатор-демократ від штату Массачусетс Елізабет Воррен також розкритикувала рішення Трампа. Вона зазначила, що президент втягує країну у війну з Іраном.

"Сполучені Штати не повинні вести війну проти Ірану. Бомбардування Ірану Дональдом Трампом є неконституційними. Тільки Конгрес може оголосити війну - і Сенат повинен негайно проголосувати, щоб запобігти ще одній нескінченній війні. Це жахлива війна вибору", - наголосила вона.

Водночас, сенатор Берні Сандерс від Демократичної партії дорікнув Трампу в грубому порушенні конституції.

За його словами, єдина установа, яка може ухвалювати рішення про початок війни в США - це Конгрес.

Удар США по Ірану - що відомо

Як повідомляв Главред, 22 червня військові США завдали ударів по трьох ядерних об’єктах Ірану — Фордо, Натанз та Ісфахан. Трамп сказав, що метою ударів було повністю знищити іранську програму зі збагачення урану та покласти край ядерній загрозі.

Пізніше ЗМІ повідомили, що США скинули шість проникаючих бомб на ядерний об’єкт у Фордо та 30 ракет Tomahawk по ядерних об’єктах у Натанзі та Ісфахані.

Раніше також повідомлялось, що Трамп схвалив військовий план удару по Ірану, але утримується від остаточного наказу. Глава Білого дому спостерігає за тим, чи відмовиться Тегеран від своєї ядерної програми.

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