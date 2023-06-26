"Король голий" : у ГУР оцінили, як бунт Пригожина вдарив по Путіну

Офіцер ГУР Андрій Юсов зазначив, що з міжнародними злочинцями мало хто хоче мати справу – навіть ті країни, де демократичні цінності не в честі.

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Путін не контролює ситуацію в своїй країні - Андрій Юсов / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот з відео

Після перевороту в Росії, який організував ватажок ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним, російський диктатор Володимир Путін остаточно розгубив залишки свого іміджу "сильного лідера". Про це заявив речник ГУР Міноборони Андрій Юсов в ефірі єдиного телемарафону.

Офіцер зазначив, що з міжнародними злочинцями мало хто хоче мати справу – навіть ті країни, де демократичні цінності на в честі.

Юсов додав, що особливо немає бажання серйозно працювати з диктаторами, якщо вони не контролюють ситуацію в своїй країні. При цьому формально партнери РФ або країни, які все ще підтримують з нею якусь комунікацію, заявляють, що бунт Пригожина ‒ внутрішня Російська справа і нічого не сталося страшного.

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"Звичайно, навпроти умовного Путіна кожен поставив позначку, що це збитий льотчик. Це людина, образ, який втратив імідж особи, який, так, кривавий вбивця, злочинець, але він контролює величезну територію, ядерну зброю, фінансово-економічні питання. Всі переконалися, що це не так. Всі переконалися, що і король голий, і будиночок картковий", ‒ сказав офіцер.

Юсов зазначив, що переворот в країні-агресорі Росії безумовно матиме подальші катастрофічні наслідки для режиму Путіна.

Військовий заколот Пригожина в РФ

Увечері 23 червня ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію у тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців. В результаті нібито "загинула величезна кількість солдатів".

Ватажок бойовиків назвав військове керівництво країни-агресора Росії злом і заявив, що воно "має бути зупинено". Також він додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу прибув до Ростова, щоб провести операцію зі знищення ПВК Вагнер. Згодом стало відомо, що залишки підрозділів Вагнера в околицях Бахмута відкрили вогонь по регулярних військах РФ.

Вранці 24 червня ПВК Вагнер взяла під свій контроль місто Ростов-на-Дону.Бойовики збили за ніч 3 вертольоти російських окупантів. Пізніше ПВК Вагнер захопила і Воронеж.

Далі Пригожин пішов зі своєю армією в наступ на Москву, але потім раптово прийняв рішення зупинитися. Він виправдав це тим, що нібито "не хотів проливати російську кров".

Пресслужба президента Білорусі, своєю чергою, заявила, що Лукашенко нібито умовив Пригожина зупинитися.

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