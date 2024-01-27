На крок ближче до $61 млрд для України: у США досягли угоди щодо кордону - CNN

Лідери верхньої палати Конгресу сподіваються, що угоду щодо кордону можна буде долучити до обговорення законопроєктів про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню.

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Угоду щодо кордону з Мексикою можуть оприлюднити вже наступного тижня - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: посольство України в США, ua.depositphotos.com

У Сенаті США вирішили погодитися з розширенням повноважень держави для обмеження нелегального потоку мігрантів на кордоні з Мексикою. Угоду можуть оприлюднити вже наступного тижня. Домовленість відкриває вікно для перемовин щодо виділення фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Як повідомляє CNN, в американському Сенаті домовилися розширити повноваження держави для боротьби з нелегальною міграцією. Домовленості, які можуть бути оприлюднені наступного тижня, передбачають зміни термінів для надання притулку. Їх планують скоротити до 6 місяців. Сьогодні процедура займає до 10 років.

Журналісти акцентували увагу на тому, що така угода відкриває вікно для перемовин щодо ухвалення пакету законопроєктів, спрямованих на фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Лідери Сенату сподіваються, що домовленості можна буде підключити до обговорення ініціативи.

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Боротьба з нелегальною міграцією у США

Президент Джо Байден раніше сказав, що угода, над якою працювали у Сенаті, жорстка і справедлива.

"Це дало б мені як президенту нові надзвичайні повноваження закрити кордон, коли він буде перевантажений. І якби мені дали ці повноваження, я б використав їх у день, коли підпишу законопроєкт", - зазначив глава Білого дому.

Зокрема, Міністерство внутрішньої безпеки США отримає нове надзвичайне повноваження закрити кордон у тому разі, якщо кількість мігрантів сягне 4000 за один тиждень. Деяким мігрантам дозволять залишитися на території Штатів, якщо вони тікають від тортур і переслідувань.

Якщо кількість мігрантів за один день перевищить 8500 осіб, кордон для них буде закрито. Будь-якому мігранту, який двічі спробує перетнути американський кордон, заборонять в'їзд до Штатів протягом на один рік.

Допомога Україні від США

Конгрес досі не проголосував за допомогу Україні через суперечності між Демократичною та Республіканською партіями щодо питань нелегальної міграції та ситуації на кордоні з Мексикою. Штати не можуть надавати допомогу Києву доти, доки американські законодавці не затвердять потрібні законопроекти.

США допоможуть перемогти Україні у війні, сказав помічник державного секретаря Штатів Джеймс О'Браєн. За його словами, стратегічну мету буде реалізовано шляхом продовження допомоги Києву з боку Сполучених Штатів і Євросоюзу. Конгрес підтримує Україну і проголосує за пролонгацію допомоги.

Допомога Україні від США під загрозою зриву, написали журналісти The Guardian. Якщо демократи і республіканці не проголосують потрібні законопроекти, будуть глобальні наслідки. Доведеться шукати альтернативний варіант підтримки Києва.

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