Війна РФ проти України є частиною переломного моменту в історії – Байден

Демократія у різних куточках світу перебуває під загрозою. Час, у якому ми зараз живемо, переломний.

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Війна РФ проти України є частиною переломного моменту в історії/ колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, White House

Президент США Джо Байден вважає, що військові протистояння у різних куточках світу – це частина переломного моменту в історії. За словами американського президента, до таких протистоянь належить і війна країни-агресорки Росії проти України.

Байден переконаний, що демократія по всьому світу перебуває під загрозою. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, відповідаючи на питання щодо зовнішньої політики адміністрації Байдена.

У контексті ситуації на Близькому Сході та війни РФ проти України у Білому домі вважають, що у різних куточках світу демократія перебуває під загрозою.

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Кірбі зазначив, що Байден "описує нинішній час, у якому ми живемо, як переломний момент". При цьому координатор Ради нацбезпеки Білого дому погоджується з таким твердженням американського президента.

Водночас він наголосив, що Байден вірить у зовнішню політику США, яка підтримує союзників та партнерів у всьому світі. Кірбі зазначив, що США не можуть робити це все поодинці. Проте він додав, що лідерство Сполучених Штатів дуже важливе для вирішення проблем.

"Те, що ви побачите цього року – це те, що ви бачили за останні три роки від президента Байдена. Це дуже активна зовнішня політика, побудована на відносинах – покращення відносин, яких ми потребуємо, намагаючись вирішити проблеми на основі співробітництва та на багатосторонній основі", – зазначив Кірбі.

Війна в Україні

Нагадаємо, РФ посилила ракетні удари по Україні – у розвідці Естонії назвали причину. Удари по аеродромах свідчать про те, що ЗС РФ вважають для себе небезпечною появу західних винищувачів F-16 в арсеналі Збройних сил України.

Раніше капітан сказав, коли Україна може почати наступати. Зараз нам не вистачає зброї. Ситуація може змінитися, коли закінчаться політичні баталії в Європі і США і піде реальна активна військова допомога Україні, зазначив перший заступник голови Спілки офіцерів України, капітан першого рангу Євген Лупаков.

Також раніше повідомлялося, у РФ є ресурси, які дозволяють підтримувати війну ще мінімум 2 роки. Треба не лише впроваджувати нові пакети санкцій, а й перекрити Росії можливості обходити обмеження. Також потрібна конфіскація і передача Україні активів РФ, зазначив, голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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