У США розкрили плани Путіна щодо наступу: РФ намагається використати два моменти

Загарбники розраховують, що погодні умови можуть перешкодити ЗСУ посилитися на Запорізькому напрямку, пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

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Війська РФ планують новий наступ, щоб посилити свої позиції на фронті - ISW / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот YouTube

Окупаційні війська Росії мають намір скористатися періодом майбутньої весняної відлиги і ситуацією з уповільненням допомоги Україні з боку Заходу для проведення своїх наступальних операцій. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що Україна наближається до весни, коли раніше промерзла земля відтає, через що ускладнюється просування механізованої техніки по всьому фронту. Пересування бойових машин не припиняється повністю, але сповільнюється.

"Деякі російські мілблогери вже повідомляють, що стан ґрунту на півдні України заважає українським силам перекинути нові резерви до Запорізької області для посилення проти наступальних зусиль Росії, і ці умови також, імовірно, сповільнять російський наступальний імпульс, оскільки йде потепління", - зазначили аналітики. відео дня

На думку американців, війська РФ, імовірно, за таких умов спробують забезпечити собі тактичне просування всією лінією фронту, оскільки рельєф і погода загалом сприяють наступальним діям для виснаження Сил оборони України та створення оптимальних позицій з метою проведення майбутніх операцій.

"Крім того, російське військове командування, ймовірно, усвідомлює, що допомога з боку європейських партнерів України, зокрема обіцяне європейське постачання артилерійських боєприпасів, почне давати результати в середньостроковій перспективі, імовірно, до осені 2024 року, і намагається скористатися цим та тиснути війська на всій лінії фронту, тоді як Україна відчуває відносний (але, імовірно, тимчасовий) брак артилерії", - вказано в повідомленні.

Аналітики вважають, що посилення допомоги Україні з боку Європи не розв'яже проблему з постачанням критичного обладнання, яке зараз не можуть надавати США. Йдеться про ракети ППО для ЗРК Patriot.

"Розширення європейської допомоги у сфері безпеки необхідне, але недостатнє для того, щоб українські сили стабілізували фронт, не кажучи вже про те, щоб відновити ініціативу в областях, де російські війська чинять тиск", - підкреслили в Інституті вивчення війни.

Наступ Росії

У НАТО заявили, що Росія не здатна провести великий наступ на Україну навесні. За словами чиновника, для цього Володимиру Путіну доведеться провести масштабну мобілізацію. Глава Кремля поки що не наважується на такий крок.

18 лютого війська РФ пішли в наступ на Запорізькому напрямку. Окупанти застосували близько 30 одиниць військової техніки та піхоту. ЗСУ відбили ворожий удар.

19 лютого бійці ЗСУ зірвали ще один наступ РФ на Запорізькому напрямку. Знищено ворожу техніку та солдатів. У Генеральному штабі розповіли, що вночі окупанти провели 10 атак на українські позиції.

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