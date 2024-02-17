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Після відходу ЗСУ з Авдіївки росіяни готують новий наступ - Третя штурмова бригада

Юлія Закрепа
17 лютого 2024, 14:59оновлено 17 лютого, 15:31
У Генштабі Росії є ще плани - після Авдіївки швидко розвинути подальший наступ.
Після відходу ЗСУ з Авдіївки росіяни готують новий наступ - Третя штурмова бригада
Окупанти готують новий наступ після захоплення Авдіївки / колаж: Главред, фото: instagram/libkos, скріншот: deepstatemap

Майор ЗСУ та заступник командира третьої ОШБр Родіон Кудряшов заявив, що командування ЗСУ прийняло рішення вивести українських військових з Авдіївки Донецької області. Зокрема, для того, щоб уникнути оточення та зберегти життя бійців. У Генштабі Росії є ще плани - після Авдіївки швидко розвинути подальший наступ.

"Поки без деталей, але скажу, що ЗСУ готові до такого розвитку подій. Максимум, що зможе ворог - це локальні, дуже обмежені атаки. Можливо, навіть десь вони приведуть до якогось невеликого успіху у вигляді взяття посадки чи висоти. Проте загалом, як і у випадку з Бахмутом, перемога в Авдіївці буде скоріше прірвою", - зазначив він для 24 каналу.

Родіон Кудряшов також розповів, що на момент прибуття 3-ґ ОШБ роперативна ситуація в Авдіївці вже була дуже складна. На деяких відрізках доводилося відбиватися на 180 градусів, а подекуди - на 360.

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"Проте за допомогою ударних дій і вибудовування хоч якоїсь смуги оборони завдання було виконане. Ситуацію вдалося стабілізувати хоч на деякий час. Наразі окремий підрозділ Третьої окремої штурмової бригади продовжує ударні рейди. Інші мої побратими тримають позиції там, де це має сенс. Своєї цілі ми досягли. Оперативна ситуація важка, але контрольована", - розповів деталі військовий.

За словами військового, окупанти залучають проти ЗСУ велику кількість артилерії, КАБів і FPV. Щодня завдають масованих бомбових ударів одночасно з кількох напрямків, зокрема, фосфорними боєприпасами.

Проте росіяни змушені знімати боєздатні частини з інших ділянок фронту. Це також не дозволить їм підготуватись до нового масштабного наступу або принаймні здійснювати ефективні наступальні дії на інших ділянках. В Авдіївці ЗСУ виграють час для підготовки нових бригад та отримання озброєння.

"Це ще одна вагома причина, чому я вважаю, що наші дії на Авдіївському напрямку є правильними. А результат багато в чому став можливим завдяки злагодженій роботі суміжних підрозділів і 3 ОШБр. Проте у кожного успіху є своя ціна. В нашому випадку ця ціна - не втримані кілометри території, ця ціна - людські життя. Тому принагідно ще раз хочу підкреслити героїзм, які проявляють наші солдати та офіцери на передньому краї. У складні для країни часи вони проявили себе дуже гідно. Тому працюємо разом на перемогу", - резюмував Родіон Кудряшов.

Ситуація в Авдіївці: останні новини

Нагадаємо, що Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що ЗСУ вийшли з Авдіївки. За словами Тарнавського, "оточення не допущено, особовий склад виведено, наші воїни зайняли оборону на визначених рубежах".

Президент України Володимир Зеленський прокоментував вихід ЗСУ з Авдіївки. Він виступив на головній сцені Мюнхенської конференції безпеки в Німеччині, де й наголосив, що це професійне рішення - зберегти наших людей.

У 3 ОШБр розповіли, як виводять війська з Авдіївки. Згідно зі словами заступник командира 3 ОШБр Максима Жоріна, за час перебування в Авдіївці бригаді вдалося ліквідувати тисячі російських загарбників та їхньої техніки.

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