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У США розповіли про наслідки контрнаступу ЗСУ для Росії

10 вересня 2022, 23:10

Тиск українських військ на лінії фронту в Харківській і Херсонській областях впливає на здатність росіян атакувати на інших напрямках, зазначив Салліван.

Джейк Салліван
До чого призведе контрнаступ ЗСУ для Росії / Фото Reuters

Контрнаступ ЗСУ відразу на декількох напрямках означає, що Україна має намір боротися за свої землі та не дозволить країні-агресору диктувати свої політичні плани.

"Я хотів би зробити три коротких зауваження, щоб спробувати відповісти на ваше запитання (про український контрнаступ, - ред.). По-перше, українські військові домоглися прогресу як на півдні, так і на сході, відсуваючи позиції росіян і показуючи, що ця війна йде не в одному напрямку, вона йде і в іншому напрямку, і українська армія витісняє росіян з позицій, які вони займали раніше. І це добре, як з тактичної точки зору на полі бою, так і зі стратегічної точки зору, щоб дати зрозуміти Москві і решті світу, що Україна має намір повернути територію", - заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на онлайн-зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES).

За його словами, тиск українських військ на лінії фронту в Харківській і Херсонській областях впливає на здатність росіян атакувати на інших напрямках. Оскільки їм доводиться перекидати на оборону ті підрозділи, які планували задіяти в захопленні територій. В іншому випадку вони використовувалися б, щоб спробувати захопити більше території.

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"І це теж служить більшим стратегічним цілям українських сил. І, нарешті, цей контрнаступ показує, що Україна збирається боротися за окуповані території і не збирається просто дозволяти Росії просуватися вперед з політичними планами, на які вона вказувала", - додав він.

Також Салліван зазначив, що в кінцевому рахунку російсько-українська війна колись закінчиться переговорами, але порядок і характер цих переговорів визначить Україна.

Наступ ЗСУ на Харківщині

Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті тривали бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.

Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.

Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.

Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.

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війна в Україні новини США новини України Джейк Салліван контрнаступ ЗСУ
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