Нищівні удари HIMARS: ЗСУ знищили понад 400 цілей РФ - генерал США

ЗСУ б'ють окупантів РСЗВ HIMARS / shephardmedia.com

ЗСУ завдали ударів більш ніж по 400 цілям російських окупантів за допомогою американських РСЗВ HIMARS.

Про це заявив глава Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі під час брифінгу в четвер, 8 вересня, після зустрічі у форматі Рамштайн, на якій обговорювалася підтримка України.

Міллі нагадав, що Україна отримала від США 16 РСЗВ HIMARS. Він підкреслив, що HIMARS мали "руйнівний ефект".

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За словами генерала, захисники України серйозно порушили російські ланцюжки поставок і роботу оперативних штабів, а окупанти відчувають великі труднощі із заповненням своїх втрат.

HIMARS для ЗСУ

Раніше глава ОП Андрій Єрмак заявив про те, що досягнута домовленість з союзниками щодо передачі Україні 25-30 одиниць РСЗВ HIMARS і MLRS.

У той же час він підкреслив, що зараз саме логістика доставки ракет для РСЗВ є ключовим питанням.

Як відомо, обіцяні чотири установки американської артилерійської ракетної системи M142 HIMARS прибули в Україну 23 червня. Про це повідомляв міністр оборони України Олексій Резніков. Він заявив, що це літо буде для російських окупантів дуже спекотним, а для багатьох з них стане останнім.

Раніше експерт пояснив, за якої умови ЗСУ можуть вдарити з HIMARS по Кримському мосту. У таку РСЗВ можна зарядити оперативно-тактичну ракету з дальністю 300 км.саме така ракета потрібна, щоб зруйнувати Кримський міст. Однак в України зараз є тільки боєприпаси, які стріляють з HIMARS на відстань до 80 кілометрів.

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